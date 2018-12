Nun hat sie doch einen Tannenbaum

KIRCHWEYHE - Von Sigi Schritt. Wenn Hannelore Heinrich an Heiligabend um 23 Uhr in der Felicianus-Kirche mit der Kantorei „Herbei o ihr Gläubigen“ und „Joy to the World“ singt, dann richten sich ihre Blicke auf den ganz besonderen Baum im Gotteshaus. Nicht, weil er eine Douglasie oder mehrere Meter hoch ist, nein, weil die ehemalige Lehrerin ihn zu ihrem Baum gemacht hat.

An einem der Zweige befindet sich nämlich ein getrockneter Pinienapfel, den sie am Donnerstagabend aufgehängt hat. „Es ist eine Erinnerung an meinen Mann Helmut, der in diesem Jahr verstorben ist.“

Eigentlich wollte die 76-Jährige bei sich zuhause keinen Baum aufstellen, doch nun hat sie doch einen – eben den in der Kirche. Er ist prächtiger und so hoch, wie er bei ihr daheim nie hätte sein können. Und mit dem Pinienapfel, den sie und ihr Mann vor drei Jahrzehnten bei einer Wanderung in der Südschweiz gefunden hatten, verbindet die Pensionärin Erinnerungen an schöne Bergwandertouren und an ein erfülltes Eheleben. Hannelore Heinrich will von der Empore singen und sich ihrem verstorbenen Mann „sehr nahe fühlen“.

Die Sängerin lobt die besondere Aktion der Kirchweyher Kirchengemeinde und hofft auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Neben dem Apfel befindet sich noch ein farbiger Engel. Er stammt ebenfalls aus dem Besitz ihrer Familie. Es ist ein Geschenk von Heike, dem Patenkind ihrer Tochter Ulrike.