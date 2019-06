Direktor Patzelt: „Das ist euer persönlicher Friday for Future“

Leeste – Die KGS Leeste hat am Freitagabend in der Aula 64 Haupt- und Realschüler entlassen.

Für die meisten markierte dieser Ort nicht nur den Beginn ihrer Schulzeit, jetzt ist er mit der Zeugnisübergabe auch der Ort, von dem der Ritt in die Zukunft beginnt. „Das ist euer persönlicher Friday for Future“, rief Direktor Rainer Patzelt den Abgängern zu. Er erinnerte daran, dass die Neunt- und Zehntklässler zu jener jungen Generation gehören, die sich weltweit fürs Klima stark machen. Jeder der Sekundarstufe-I-Abgänger hätte wie Greta Thunberg aus Schweden den weltweiten Protest entfachen können. „Die Erderwärmung muss gestoppt werden“, so Patzelt. Die Zukunft hänge davon ab, „wie wir sie gemeinsam gestalten“.

Gemeinsam war ein gutes Stichwort. Denn eine Klasse mit Regel- und Förderschülern hat das Abschluss-Ziel erreicht. Den Unterricht gestalteten die Lehrer auf fünf Niveaustufen, die Schüler sahen sich dennoch als ein Team. Auch eine Klassenfahrt war eingeplant. Dass die Realschulzweigleiterin Kathrin Pioch allerdings 50 Anrufe tätigen musste, bis eine Jugendherberge die Schüler, die mitunter spezielle Bedürfnisse haben, aufnahmen, habe sie irritiert.

Zusammen mit der Zeugnisvergabe ehrte die KGS Celine Sophie Gesell (Notenschnitt: 1,2) als Jahrgangsbeste. Weitere Ehrungen für Marcus Hardt (Mitwirken in der Big Band), Leon Fischer und Mareike Brandes (Einsatz als Schülerlotsen). Nikita Lenowotec fiel positiv durch soziales Engagement auf. sie