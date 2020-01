Der Dino hat einen Nachfolger

Jochen Langhoff löst Werner Muffler beim Silvesterschwimmen als ältesten Aktiven ab

+ Nach fast eineinhalb Stunden kommen die Aktiven im Dreyer Hafen an. Fotos: Jantje Ehlers

Dreye – Die 35 Teilnehmer am Weyher Weser-Silvesterschwimmen haben sich am Dienstagmorgen Zeit gelassen. Für den rund fünf Kilometer langen Weg zwischen dem Boller Campingplatz und dem Dreyer Hafen benötigten sie fast eineinhalb Stunden. Doch nicht alle hielten so lange durch.