Dietrich Struthoff ist gestorben: „Eine Konstante in der Kommunalpolitik“

Von: Sigi Schritt

Teilen

Hat sich viele Jahre für die Gemeinde eingesetzt: Dietrich Struthoff. © Sigi Schritt

Der Christdemokrat Dietrich Struthoff ist gestorben. Er hat 28 Jahre lang im Gemeinderat Weyhe gewirkt.

Weyhe – Sein Herz schlägt nicht mehr: Dietrich Struthoff ist am Samstag im Alter von 67 Jahren gestorben. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.

Die Gemeinde Weyhe und auch der Landkreis Diepholz verlieren einen passionierten Kommunalpolitiker, der über Jahrzehnte die Geschicke der Kommunen mitgestaltet hat.

Struthoffs politische Heimat war die CDU. Er kämpfte erfolgreich für die Vorschläge der Christdemokraten. Doch der Leester blickte nie ausschließlich durch die Parteibrille. Mit seinem nüchternen Weitblick fragte er stets, was es benötigt, um ein Problem pragmatisch anzugehen. Nicht selten wurden die Ideen anderer Fraktionen in seine Entscheidungsfindung einbezogen. Waren Projekte und Vorschläge anderer Parteien gut – wurden sie unterstützt. Viele Entscheidungen etwa zur Kompaktsanierung der KGS Leeste wurden parteiübergreifend getragen.

Bürgermeister Frank Seidel zollt dem ehemaligen Ratsherrn und Kreistagsmitglied großen Respekt: „Viele Jahre war Dietrich Struthoff das Gesicht der Christdemokratie in Weyhe. Er war jederzeit ein verlässlicher Partner, ehrlich und geradeheraus. Auch dann, wenn wir naturgemäß nicht immer einer Meinung gewesen waren. Weyhe verliert mit ihm eine besondere politische Persönlichkeit, einen leidenschaftlichen Streiter für die Belange unserer Gemeinde.“ Weiter: „Auch für ein Fachsimpeln zu unserem SV Werder war Dietrich Struthoff immer zu haben“.

Die Gemeinde Weyhe dankt Dietrich Struthoff für seine Verdienste als Lokalpolitiker: 28 Jahre lang gehörte er dem Gemeinderat an, „prägte die kommunalpolitische Landschaft in dieser Zeit wie wenige andere“, teilt die Gemeinde weiter mit.

Dietrich Struthoff stand außerdem ein Vierteljahrhundert dem CDU-Ortsverband vor. Auf besondere Weise eingebracht hat er sich laut Information der Gemeinde in den Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend, dessen Vorgängergremium, den Jugendausschuss, er von 1996 bis 2001 auch als Vorsitzender leitete. Er wirkte überdies in etlichen weiteren Ausschüssen und Arbeitsgruppen mit, bis er im Oktober 2021 die politische Bühne verließ.

„Er war eine Konstante in der Kommunalpolitik“, beschreibt ihn wertschätzend der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Diepholz. „Mit Dietrich Struthoff verlieren wir jemanden, der ein Typ gewesen ist, bei dem man wusste, woran man war.“ Auf Kreisebene habe er sich in besonderem Maße für die Volkshochschule eingesetzt, so Knoerig.

Dietrich Struthoff, geboren im August 1955, vertrat in allen Gremien insbesondere die Unternehmerstimme: Nach seinem Studium in Göttingen hatte er mehrere Jahre im Nahen Osten gearbeitet – in Saudi Arabien, Kuwait und Kamerun – und dort unter anderem als Projektleiter sowie als Direktor. Er traf auf Hunderte Menschen aus unterschiedlichen Nationen. Nach dieser Zeit war er selbstständig. Als Unternehmer baute er in Leeste ein Hotel und führte es viele Jahre lang. In den vergangenen zehn Jahren kümmerte sich Struthoff um den Anschluss von Neubaugebieten an die Telekommunikationsnetze.

Dietrich Struthoff war auch ein Mann, der sehr diszipliniert lebte: Eine Organspende schenkte ihm 25 weitere Lebensjahre. Der Leester achtete darauf, was er aß und sorgte dafür, dass er sich viel bewegte – ging spazieren mit seiner Familie oder mit seinem Hund. Er demonstrierte zum Beispiel beim Fahrradfahren, dass man trotz eines Handicaps Lebensfreude genießen kann.

Von Sigi Schritt