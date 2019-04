Mit Dieter Helms auf dem Jakobsweg pilgern

+ Dieter Helms wirbt für die Tour an der Hache. Foto: Schritt

Weyhe – Für die Wesergemeinde ist es laut Gästeführer Dieter Helms schon etwas Besonderes, dass der „baltisch-westfälische Jakobsweg“ von Norden über Bremen quer durch Weyhe und südlich weiter über Syke-Barrien, Harpstedt, Wildeshausen bis nach Osnabrück führt. Der Pilgerweg gibt der Gemeinde Weyhe ein Alleinstellungsmerkmal. Die Gesamtlänge des Weyher Abschnitts des „Jakobsweges“ beträgt 15 Kilometer. Sogar zwei Stempelstationen sind eingerichtet – beim „Scheunen-Markt“ am Wittrocksee in Kirchweyhe und bei Bauer Brüning in Lahausen. Gelegenheit zum Kennenlernen des Abschnittes gibt es am Freitag, 3. Mai, ab 15 Uhr. Dieter Helms lädt ein, die Wanderschuhe zu schnüren, Proviant einzupacken und mit ihm „weg“ zu sein.