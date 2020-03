Marina am Wieltsee verlängert Winterschlaf / Skipper bereiten sich trotzdem auf Saison vor

+ Heute startet für viele Wassersportfreunde eigentlich die Saison. : Foto: Rainer Jysch

Dreye - Von Rainer Jysch. Viele Wassersportfreunde, die für ihr Boot am Wieltsee in Dreye einen Heimathafen gefunden haben, freuen sich auf den Beginn der Saison, die traditionell am 1. April, also heute, startet. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Die schwimmende Gastronomie Smokey Island ist bis auf Weiteres im Winterschlaf. „Aufgrund der Corona-Situation bleibt die Marina sowie Smokey Island auf unbestimmte Zeit für externe Gäste geschlossen“, verrät ein Schild am Eingang des Areals.