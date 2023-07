Abi 88: KGS-Ehemalige schreiben an ihrer eigenen Geschichte

Von: Sigi Schritt

Der Abijahrgang 1988 der KGS Leeste. Damals hieß die Schule noch KGS Weyhe. © Foto: Sigi Schritt

Weyhe - In Moskau trifft sich Ronald Reagan mit Michail Gorbatschow zum vierten Gipfeltreffen. Ziel: der vollständige Abbau aller atomaren Mittelstreckenraketen. Und im noch geteilten Deutschland stellt der Hochgeschwindigkeitszug der Deutschen Bundesbahn, der „InterCity Express“, auf der Strecke Fulda-Würzburg mit einer Spitzengeschwindigkeit von 406,9 Kilometern pro Stunde einen Weltrekord für Schienenfahrzeuge auf.

Das Jahr vor dem Mauerfall schrieb Geschichte. Und was passiert in Weyhe? 1988 entließ die KGS Leeste 90 Oberstufenschüler, damit sie mit dem Abitur in der Tasche ihre eigene persönliche Geschichte gestalten.

Kürzlich trafen sich 42 Ehemalige in der Gaststätte Heimspiel zum Austausch. Die weiteste Anreise hatten Ehemalige aus Italien und der Schweiz. Das berichten Dagmar Grabedunkel (5.v.r.) und Markus Wolff (8.v.r.), die das Treffen in Weyhe organisiert hatten. Beide zogen eine positive Bilanz. Am Samstagnachmittag hatte Astrid Bruns von der Gemeinde Weyhe die Möglichkeit zur Besichtigung der alten Wirkungsstätte in der Schulstraße angeboten. 18 Teilnehmer aus anderen Bundesländern staunten nicht schlecht, wie modern ihre alte Schule aussieht.

Anschließend wurde das Wiedersehen auf dem Gelände der Zentralen Sportanlage bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. In den Gesprächen ging es nicht nur um frühere Erlebnisse, sondern auch um die aktuelle berufliche und familiäre Situation, so Dagmar Grabedunkel. Ein nächstes Treffen planen die Organisatoren für Mai / Juni im Jahr 2028. Sie hoffen, dann auch KGS-Alumni begrüßen zu können, die heute in den USA und Mexiko leben und arbeiten.