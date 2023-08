Zusätzliche Augen: Wenn Schüler Kameraüberwachung fordern

+ © Sigi Schritt An der KGS-Sporthalle gibt es diese Kamera. Das hat Sprayer nicht abgeschreckt, im Dachbereich und an den Wänden des Gebäudes eigene Motive anzubringen. © Sigi Schritt

Das sind die aktuellen Zahlen: In Weyhe sind in diesem Jahr 32 Elektroroller gestohlen worden. Das teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Diepholz am Dienstag auf Anfrage mit. Außerdem wurden in Weyhe mindestens 14 Pedelecs gestohlen. Bei vier weiteren ist unklar, ob sie nicht in Stuhr entwendet wurden. Und auch in Weyhe wurden seit Jahresbeginn 92 Räder gestohlen. Eine der Geschädigten fordert eine scharf geschaltete Kameraüberwachung für ausgewählte Bereiche der KGS Leeste. Ihr Roller sei am Fahrradständer angeschlossen gewesen. Und auch andere Schüler wünschen sich eine Kameraüberwachung.

Weyhe – Kameras verhindern keine Straftaten, das wissen Juristen. Aber sie sollen helfen, welche aufzuklären. Nicht nur in Großstädten, auch in Weyhe gibt es sie: Im Kirchweyher Tunnel zum Mittelbahnsteig sind Überwachungskameras installiert, ebenso auf dem Dach der KGS Leeste und dem der benachbarten Sporthalle.

Die Diskussion um die Kameraüberwachung ist entbrannt – unter anderem, weil ehemalige Oberstufenschülerinnen entsprechende Forderungen erhoben haben. Offenbar sind sie damit nicht allein. Auch angehende Oberstufenschüler äußerten kürzlich auf Nachfrage, dass sie eine 24-Stunden-Kameraüberwachung grundsätzlich begrüßen würden, um das Sicherheitsgefühl in Bezug auf Vandalismus, Sachbeschädigung und Diebstahl zu erhöhen. Ist das nur ein Wunsch einiger Schüler oder herrscht wirklich Handlungsbedarf – möglicherweise über die KGS Leeste hinaus? Das wäre dann ein Fall für die Politik.

Nicht immer geht es so gut aus: Da verschwindet ein Elektroroller vom Schulgelände der KGS Leeste – doch ein Vater kann ihn bei der Polizei in Bremen wieder in Empfang nehmen. Der Leester hatte den Roller mit einem sogenannten Apple-Air-Tag – einem Ortungsgerät – versehen und konnte so den Weg des Diebes verfolgen (wir berichteten).

18-Jährige: Kameras funktionieren nicht

Weniger Glück hatte eine 18-Jährige. Auch ihr Roller wurde vom Schulhof gestohlen – er ist und bleibt verschwunden. Die 18-jährige ehemalige Oberstufenschülerin und ihre Freundin wünschen sich eine dauerhafte Kameraüberwachung. Die Freundin der Geschädigten hat gerade ihr Abitur an der Leester Schule gemacht und erzählt, dass es weitere Geschädigte gibt, die den Verlust oder die Beschädigung ihrer Fortbewegungsmittel beklagen. Die installierten Kameras sehen nichts – sie seien nicht eingeschaltet, sagen die jungen Weyherinnen.

Sind die Kameras wirklich aus? „Die Gemeinde Weyhe hält es für kontraproduktiv, die Zeiten, in denen die Videoaufzeichnung ein- beziehungsweise ausgeschaltet ist oder war, öffentlich zu benennen“, hatte die Schulträgerin nach einer Presseanfrage mitgeteilt. Über die Anzahl gestohlener E-Scooter führe die Gemeindeverwaltung keine Statistik, „mit Angaben dazu könnte eventuell die Polizei dienen“, hieß es weiter.

Diebe stehlen 52 E-Scooter, 24 Pedelecs und 125 Fahrräder in Stuhr und Weyhe

Insgesamt 52 E-Scooter seien in diesem Jahr in Weyhe und Stuhr gestohlen worden, teilt eine Sprecherin der Polizeiinspektion Diepholz auf Anfrage mit: 32 in der Wesergemeinde, 20 in Stuhr. Insgesamt 24 Pedelecs wurden ebenfalls entwendet: 14 in Weyhe, sechs in Stuhr und bei vier Pedelecs sei nicht bekannt, wo die E-Räder gestohlen worden sind. Diebe hatten es auch auf Fahrräder abgesehen: 125 Räder wurden in Stuhr und Weyhe zur Beute ( 92 Räder in Weyhe, 25 in Stuhr und weitere nicht genau bestimmbar). Die Zahlen seien aktuell, so die Polizeisprecherin.

Die Diebstähle am Fahrradständer und die „verunstalteten Außenfassaden unter anderem mit Nazi-Schmierereien an der Sporthalle der KGS Leeste mahnen zum Handeln.“ Das sagt Ratsfrau Yasmine Goldschmidt, die Vorsitzende der Jungen Union (JU) in Weyhe. „Aktivierte Kameras sind nicht optional“, ergänzt die stellvertretende Vorsitzende der CDU Weyhe. Sie seien ein Schutzschild für Toleranz und ein ungestörtes Lernumfeld. „Wem nützen die Kameras, wenn sie nicht scharfgeschaltet sind? Wie man sieht, schützen Kameras nicht vor Kriminalität, aber sie erhöhen die Aufklärungsquote“, sagt das Mitglied der CDU-Fraktion. Sogar die Vandalismus-Schäden allein rechtfertigten den Einsatz von Kameras. „Ich habe mir ein Bild vom Schulgelände der KGS Leeste gemacht und festgestellt, dass Schmierereien bis in meine Schulzeit zurückreichen.“ Diesen Schriftzug will Yasmine Goldschmidt entdeckt haben: „Ich liebe dich Sarah 2007“. Wenn man sich den Sporthallen-Komplex und speziell Außenwände am Flachdach anschaut, sei der Gesamteindruck laut JU-Vorsitzende: „Ein Mahnmal für untätiges Zuschauen“.

JU: „Mahnmal für untätiges Zuschauen“

Sie fügt hinzu: „Die Gemeinde als Schulträger hat die Pflicht, die Schule zu schützen, natürlich unter Berücksichtigung der Transparenz gegenüber der Schulgemeinschaft.“ Goldschmidt plädiert dafür, „das Videomaterial nach 48 Stunden zu löschen“.

„Wir fühlen uns in Weyhe sicher und wohl“, sagt Lisa Jarmuth. Sie ist Vorsitzende der Jusos in Weyhe und Mitglied der SPD-Fraktion in Weyhe. Ob Überwachungskameras an Fahrradständern oder Schulen installiert werden sollten, liege in der Hand der Verwaltung. „Wir setzen auf den Trialog zwischen Gemeindeverwaltung, Behörden und betroffenen Stellen wie Schulen, um abzuwägen, an welchen einzelnen Stellen die Installation von Kameras verhältnismäßig sein kann.“ Videoüberwachung im öffentlichen Raum sei ein Eingriff in die Grundrechte der Bürger, so die Sozialdemokratin. „Wir lehnen Überwachung als Konzept strikt ab, da sie unserem Verständnis einer freiheitlichen Demokratie widerstrebt.“ Außerdem ist es den Jusos wichtig, „dass die Streetwatcher weiterhin vor Ort sind“. Denn die Präsenz von Streetwatchern sei „sinn- und wirkungsvoller, als es die Kameraüberwachung je sein kann“. Ebenso müsse diskutiert werden, welche Präventionsmaßnahmen notwendig sind. Sie verweist auf „bessere Schlösser“.

„Wir wollen keine Überwachungsgemeinde werden. Weyhe ist eine attraktive und sichere Gemeinde“, sagt Rainer Zottmann, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Videoüberwachung als Eingriff in die Grundrechte der Bürger dürfe nur dort erfolgen, wo sie sinnvoll „zur Abwehr von Straftaten, zur Gefahrenabwehr und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürger“ erforderlich sei. „Die physische Präsenz von Polizei oder Streetwatchern ist viel sinn- und wirkungsvoller.“ „Die möglichen Einsatzorte für eine Videoüberwachung sollen durch Gespräche zwischen Gemeindeverwaltung und Polizei sowie potenziell Betroffenen wie Schulen besprochen werden. Dabei sei zu prüfen, welche anderen Präventionsmaßnahmen möglich sind.

Die SPD-Fraktion ist sich sicher, dass die Beteiligten in ständigem Kontakt stehen und notwendige Maßnahmen zeitnah angehen. Für die SPD sei es wichtig, Entscheidungen vom konkreten Einzelfall abhängig zu machen. Sie erwartet: eine sorgfältige Einzelfallprüfung von Polizei, Kommunalverwaltung und Betroffenen mit Konzepten, die am Ende auch erfolgreich seien. Wenn ein solcher geprüfter Einzelfall – auch im Verbund mit anderen Präventionsmaßnahmen – dem Gemeinderat vorgelegt wird, „werden wir uns einer Videoüberwachung nicht verschließen“. Allerdings: Videoüberwachung auf bloßen Verdacht hin „wird es mit uns nicht geben“.

Stellungnahmen anderer Fraktionen klingen ähnlich. Der CDU-Fraktion liege „die Sicherheit der Weyher Bürger am Herzen, und jeder Diebstahl ist für den Geschädigten ein ärgerlicher Verlust“, bemerkt Claus-Peter Wessel, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Videoüberwachung erscheine da „vermeintlich ein Mittel zur Abhilfe. Es muss aber genau überlegt werden, ob und wo durch Videoüberwachung eine scheinbare Sicherheit gewährleistet werden kann“.

Die Schulhöfe und auch die Fahrradständer in Weyhe seien „kein Schwerpunkt von Diebstählen oder Vandalismus“, so Wessel. Aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre und des Datenschutzes müsse die Überwachung auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. „Zudem muss gerade in Zeiten knapper Kassen der Einsatz von Steuermitteln genau geprüft werden.“

„Es ist sehr bedauerlich, dass an der KGS Leeste E-Scooter gestohlen wurden. Genauso bedauerlich ist es, dass in Weyhe generell gestohlen wird, wie zum Beispiel Fahrräder am Bahnhof“, sagt Dr. Andreas Hinderks, Fraktionsvorsitzender der FDP. „Ob eine Kameraüberwachung zu weniger Diebstählen an der KGS Leeste führt, darf bezweifelt werden.“ Die FDP sieht zwar „die Notwendigkeit von Sicherheitsmaßnahmen, diese müssen aber auch verhältnismäßig sein und die individuellen Freiheiten und Rechte der Bürger respektieren, sagt der Liberale. In diesem Fall sind dies Schüler und Lehrer. „Wir sehen derzeit an der KGS Leeste keine Notwendigkeit, diese Freiheiten und Rechte einzuschränken.“ Außerdem „würden wir eine solche Entscheidung nicht ohne Diskussion mit den Schülern treffen. Schließlich sind sie es, die dann die ganze Zeit überwacht werden“.

„Weyhe setzt Kameras eher zurückhaltend ein“, sagt Annika Bruck, Fraktionsvorsitzende der Grünen. „Grundsätzlich begrüßen wir diesen eher restriktiven Einsatz auch, denn Weyhe ist eine sichere und lebenswerte Gemeinde.“

Kameraüberwachung auf Schularealen lehnt Rudolf Dyk von der Gruppe PARTEI, Linke und Freie Wähler ab. Er plädiert für abschließbare Fahrradunterstände. Bürger sollten aufeinander achten.

