Sonja Eden ist Weyherin des Jahres – eine Ehrung für ihre breite ehrenamtliche Arbeit

Porträt

+ © Wittenberg Die Liste ihrer Ehrenämter ist lang. Sonja Eden war unter anderem Vorsitzende des Elternrats des KGS Leeste, des dortigen Förderkreises sowie des Gemeinde-Elternrats. Sie war Asylbegleiterin, beim runden Tisch gegen Rechts, im Präventionsrat, als Streetwatcherin und im Coulaines-Austausch aktiv, und sie hat die SPD im Gemeinderat und im Kreistag vertreten. Dafür wurde sie als Weyherin des Jahres 2022 ausgezeichnet. © Wittenberg

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierck Wittenberg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Liste ihrer Ehrenämter ist lang. Sonja Eden hat (nicht nur) die Schullandschaft in der Gemeinde Weyhe geprägt. Für ihr Engagement wurde sie Weyherin des Jahres ernannt.

Leeste – Der Tee am Nachmittag gehört bei Familie Eden dazu. Schließlich ist Gerd Eden überzeugter Ostfriese geblieben. Er erklärt, wie es geht: Mit Kluntje-Kandis, einem kleinen Löffel Sahne, den man nur leicht verrührt. Gegen den Uhrzeigersinn, weil der Tee eine Auszeit vom Tagesgeschäft bedeutet. Bei seiner Ehefrau Sonja war der Alltag über Jahrzehnte von einem breiten ehrenamtlichen Engagement bestimmt.

Weil sie damit die Gemeinde, und hier allem voran die Schullandschaft, mitgeprägt hat, wurde sie im April zur Weyherin des Jahres 2022 gekürt. Die Ehrenamtsauszeichnung der Gemeinde folgte auf das Bundesverdienstkreuz am Bande, das ihr der damalige Landrat Gerd Stötzel im Jahr 2009 überreicht hatte. Darauf nahm Bürgermeister Frank Seidel bei der jüngsten Feierstunde im Weyher Rathaus Bezug: Was noch zur Würdigung ihres beeindruckenden Lebenswerks fehle, sei die Ehrenamtsauszeichnung ihrer Heimatgemeinde. Dort habe sich Sonja Eden auf vielfältigste Weise für das Gemeinwohl eingebracht, so Seidel.

Die Aufzählung ihrer Ehrenämter ist lang. Seidel nannte sie in seiner Laudatio: Asylbegleiterin der ersten Stunde, Gründungsmitglied des runden Tisches gegen Rechts – für Integration, Streetwatcherin aus Leidenschaft, überzeugte Mitwirkende im Weyher Präventionsrat, engagierte Kraft bei der Pflege der Partnerschaft mit Coulaines. Sie saß für die SPD im Gemeinderat und auch im Kreistag. „Ihre absolute Herzensangelegenheit“, so Seidel, sei „die Zukunft unserer Kinder“ gewesen.

Mit der Arbeit im Elternrat hat alles begonnen, das bestätigen Sonja Eden, die aus Warnemünde stammt, und ihr Mann Gerd im Gespräch bei der besagten Tasse Tee. Kennengelernt hat sich das Paar bei der Arbeit, beide waren Schifffahrtskaufleute bei einer Reederei. Auf die Hochzeit und das erste von fünf Kindern folgte der Umzug von Bremen nach Erichshof. Wenige Jahre später, 1988, ging es nach Leeste.

Gerd Eden sagt rückblickend: „Wir haben uns damals zusammengesetzt und darauf geeinigt, dass wir keine Schlüsselkinder haben wollen.“ Und dafür, dass Sonja zu Hause bleiben würde, um den Kindern einen „Anlaufhafen“ zu bieten.

Als Elternsprecherin habe sie in der Grundschule Leeste begonnen, erinnert sich Gerd Eden. „Schon im Kindergarten“, verbessert seine Frau ihn. Rückblickend darf man vermuten: Neben ihrer Familie und den Kindern hat Sonja Eden in den Ehrenämtern eine Bestimmung gefunden, die andere im Beruf suchen.

Von ihren Ämtern hat sie sich inzwischen aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen – Parkinson. Ihren Sitz im Gemeinderat hat sie 2022 nach 16 Jahren abgegeben. Der „Weyherin des Jahres“-Verleihung hat sie im Rollstuhl beigewohnt. Die tückische Nervenkrankheit wirkt sich auch auf ihr Sprechen aus, Eden ist oft schwer zu verstehen. Aber die 71-Jährige ist geistig nach wie vor hellwach und kann sich an die Stationen ihrer Ehrenämter genau erinnern.

Bis 2009, als die jüngste Tochter ihren Abschluss gemacht hat, war sie Vorsitzende des Schulelternrats der KGS Leeste. Sie war Vorsitzende des Gemeindeelternrats. Zudem war sie bis 2017, also weit über die Schulzeit ihrer Kinder hinaus, Vorsitzende des Fördervereins der KGS. Dort hat sie die Ehemaligenbörse zur Berufsorientierung zum heutigen Format aufgebaut. Frank Seidel hob in seiner Rede hervor: „Die Entwicklung der KGS Leeste, ja der gesamten Weyher Schullandschaft wird auf ewig auch mit dem Namen Sonja Eden verbunden sein.“

2006 zog Sonja Eden in den Gemeinderat ein, der bei derselben zum Bürgermeister gewählte Frank Lemmermann war ihr Mentor. Nach dem Motto „Frauen gehören ins (Rat-)Haus“, hatte sie an einem Programm teilgenommen. „Ursula von der Leyen hat das ins Leben gerufen. Das hat sie gut gemacht“, sagt die Sozialdemokratin, die in jenen Jahren in die SPD eingetreten ist, anerkennend. „Wir hatten die besten Ideen“, sagt sie über die Arbeit ihrer Fraktion. Sonja Eden erinnert daran, dass die SPD seinerzeit mit absoluter Mehrheit im Gemeinderat vertreten war. „Das war im Kreistag anders.“ Was eine Umstellung gewesen sei.

Aber wie kam es zu den so zahlreichen Ehrenämtern? „Das kam automatisch. Es folgte eins aufs andere“, sagt sie, als sei das selbstverständlich. Für die Anfänge verweist Gerd Eden darauf, wie Elternsprecherwahlen häufig ablaufen – nämlich, gelinde gesagt, ohne ein Überschuss an Freiwilligen. Später habe es dann geheißen: „Frau Eden wäre die ideale Person dafür.“ Gerd Eden, selbst Gästeführer und im Vorstand der Leester Marienkirchengemeinde, macht zudem auf folgenden Mechanismus aufmerksam: „Wenn man jemanden für eine ehrenamtliche Tätigkeit braucht, dann muss man am besten jemanden fragen, der schon eine hat.“