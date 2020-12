„Die Nerven liegen blank“

Gleich zwei Weihnachtswunschbäume befinden sich in der Gemeinde Weyhe. Der eine steht in Kirchweyhe, der andere in Leeste. Am Henry-Wetjen-Platz haben Pastor Ulrich Krause-Röhrs, Marlis Winkler von der Diakonie Diepholz-Syke-Hoya und Carla Pfitzner allerlei Wünsche geäußert – das Trio sorgt sich um die Not von Menschen in Armut, die wegen der Corona-Krise noch größer wird.

Weyhe – „Überfrachtet die Festtage nicht mit Erwartungen, sondern schraubt sie runter“, lautet die Botschaft des Leester Pastors Ulrich Krause-Röhrs. „Weihnachten muss nicht gelingen. Das erste Fest ist auch nicht gelungen, es ist eher eine Katastrophe gewesen.“ Das Jesus-Kind habe zwar überlebt, spielt Krause-Röhrs auf die biblische Weihnachtsgeschichte an, aber Maria sei ziemlich verwirrt ob ihrer Schwangerschaft gewesen. Und die Umstände seien laut Bibel schwierig gewesen. „Unter anderem einen Krippenplatz zu bekommen.“

Ulrich Krause-Röhrs wünscht sich für die Vorweihnachtszeit, dass sich „die Bürger von der Not der Anderen berühren lassen“. Die gebe es direkt vor der Haustür, man müsse nur die Augen aufmachen. Organisationen wie die die Syker Tafel oder die Diakonie Diepholz-Syke-Hoya würden nicht müde, die Not zu benennen.

Für den Pastor sei Armut ein Problem, das sich durch Corona noch verstärkt. Das bestätigen Marlis Winkler, Geschäftsführerin der Diakonie, sowie Carla Pfitzner, Leiterin der Weyher Ausgabestelle der Syker Tafel. Mit Blick auf Weihnachten zählt Marlis Winkler bei einem Pressegespräch im Leester Gemeindehaus mehrere große Proble auf, die von Armut betroffene Menschen während der Corona-Pandemie immer wieder nennen.

Wer psychisch belastet sei, sei ohnehin wacklig: Diese Menschen hätten laut Winkler meistens weder einen guten Job noch Geld. „Diese Dinge sind miteinander verknüpft.“ Corona habe diese Menschen in eine tiefe Krise gestürzt, so Winkler.

„Die Leute kommen unter Druck und ziehen sich zurück.“ Die Betroffenen seien völlig unsicher, was sie dürfen und was nicht. Sie wüssten auch nicht, was sie im Lockdown gefahrlos machen dürften. „Die Nerven liegen blank.“

„Vielleicht haben die Menschen auch keine Masken, und deshalb steigen sie nicht in Busse oder Bahnen, um Fachärzte aufzusuchen. Marlis Winkler würde es daher sehr begrüßen, wenn Gemeinden „hochwertige Masken“ an medizinisches Fachpersonal sowie an die Menschen verteilen, die wenig Geld haben oder hochaltrig sind. Das Land Niedersachsen solle die Masken bezahlen. „Die Kommunen sind am Ende der Futterkette“, sagt sie.

Winkler wundert sich, dass der Bund derzeit soviel Geld für Wirtschaftsprogramme raushaut. Es sollte auch in Sozialprogamme gesteckt werden, fordert sie.

Ein weiteres großes Thema sei der Wegfall der Mini-Jobs. Winkler spielt zum Beispiel auf die Arbeit in den Gastronomiebetrieben als Kellner an. Auch die Anzahl der Reinigungsjobs seien stark reduziert, weil vermehrt Menschen im Homeoffice arbeiten würden. Diese vielen kleinen Einkommen, die die weniger gutbetuchten Bürger in der Vergangenheit immer über die Runden kommen ließen, seien weg. „Das merken die Leute.“ Dazu kämen Kurzarbeit und Entlassungen. Marlis Winkler glaubt, dass im kommenden Jahr die Insolvenzwelle riesig sein werde und auch die Schuldnerberatung mehr Personal benötige. „Die Rechnung kommt 2021, denn die Mieten sinken nicht.“

Die Zeit im Homeoffice zeige auch Schattenseiten. Für die einen läuft es prima und sie freuen sich über die Zeit daheim, für anderen sei es schwierig, weil sie auf engem Raum hocken. Wenn Kinder keine eigenen Zimmer haben, sind Konflikte programmiert. Insbesondere wenn die Menschen es nicht gelernt haben, Streitigkeiten gewaltfrei anzugehen. „Da steigt der Druck.“ Die Diakonie höre von den Frauenhäusern, dass die Gewalt in der Familie steige. „Die Frauenhäuser sind voll.“ Die Fallzahlen von ungewollten Schwangerschaften würden laut Winkler steigen. Das sei eine weitere direkte Folge von Corona. Damit verbunden: Konfliktberatungen und Schwangerschaftsabbrüche. Das hätte auch etwas damit zu tun, was in vielen Beziehungen ein Tabu-Thema sei: Winkler spricht Vergewaltigungssituationen in Partnerschaften an.

Pastor Krause-Röhrs geht von einer hohen Dunkelziffer in Sachen Gewalt gegen Frauen und Kinder aus. „Wenn jemand richtig eingeknickt ist, dann sieht man das im Blick. Aber Kinder würden einen Panzer, ein Schutzsystem, um sich bauen.“ Menschen in Not sollten sich Hilfe holen, rät Winkler. „Viele warten viel zu lange, ob bei Gewalt oder eben auch bei Schulden.“ Dabei gebe es genügend Beratungsstellen – auch in der Nähe.

Ein weiteres großes Thema sei Bildung. Wer in Corona-Zeiten wenig Fähigkeiten hat, werde benachteiligt, schätzt Marlis Winkler die Lage ein. Bildung über Homeschooling zu vermitteln, sei für manche Kinder wie Eltern gleichermaßen schwierig. Viele Familien seien nicht online und deshalb nicht in der Lage, E-Mails abzurufen. Diese Mütter und Väter könnten ihre Kinder nicht unterstützen, wenn Hausaufgaben anstehen, und die Mädchen und Jungen dafür im Internet surfen müssten.

Durch den Digitalpakt der Bundesregierung sei laut Winkler Hilfe in den Kreis Diepholz gekommen: Die Schulen hätten an Kinder, die lernmittelbefreit sind, iPads verteilt, aber es gibt Lücken. Nicht alle Jungen und Mädchen, deren Eltern sich keine Laptops leisten könnten, würden auf solchen Listen stehen.

Die Diakonie möchte diesen jungen Menschen aufgearbeitete Laptops spendieren und hatte zu diesem Zweck eine Aktion gestartet. Sie läuft seit Sommer. Seit dieser Zeit habe die IT-Abteilung 33 Laptops aufgearbeitet. Winkler hofft auf Weihnachten: Möglicherweise stehen neue iPads und Laptops unterm Tannenbaum. Noch brauchbare Altgeräte könnten dann bei der Diakonie in Syke abgegeben werden.

Carla Pfitzner von der Tafel wünscht sich, dass „die Menschen mehr miteinander reden“. Dabei sollte die Meinung des Anderen respektiert werden, ohne zu sagen, die sei falsch.

Das ist längst nicht ihr einziger Wunsch: „Mehr Menschen, die die Berechtigung haben, sollten das Angebot der Tafel in Anspruch nehmen. Wir haben 190 Ausweise ausgegeben. Dahinter stecken Familien.“ Die Berechtigten hat die Tafel in zwei Gruppen geteilt, doch alle 14 Tage fehlen Menschen.“ Da zahlreiche Weihnachtsfeiern ausgefallen sind, Gastronomen aber Ware geordert hätten, würden viele Lebensmittel ebenso an die Tafel weitergereicht, so Pfitzner. Diese sollten den Weg zu den Berechtigten finden.

Von Sigi Schritt