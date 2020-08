Die Klimaanlage der Bienen

Ist es den Bienchen in Leeste zu heiß oder warum sind sie nicht mehr in ihrem Kasten auf der Rotary-Wiese? Vermutlich sitzen sie draußen, damit es im Inneren zu keiner Überhitzung kommt.

Weyhe/Stuhr – Temperaturen weit über 30 Grad. Menschen, Pflanzen und Tiere hatten in der vergangenen Zeit mit Hitze zu kämpfen. Der Mensch kann sich allerdings Abhilfe verschaffen: sich ein Eis aus der Tiefkühltruhe schnappen, ein kühles Fußbad nehmen, in den See springen, sich ein nasses Handtuch in den Nacken legen oder sich im warmen Zimmer vor dem Ventilator abkühlen. Das können Bienen zwar nicht, aber sie können zumindest ihre Flügel wie einen Ventilator einsetzen. Drei Imker aus Weyhe und Stuhr erklären, wie die kleinen Tierchen mit dieser Hitze umgehen.

Manfred von Weyhe aus Dreye ist seit fast 50 Jahren Imker. Er hat beobachtet, dass im Moment „zigtausende Bienen“ vor dem Flugloch sitzen und mit den Flügeln fächeln, um so den Stock zu kühlen. „Einige Bienen brüten ja auch. Darum müssen sie dafür sorgen, dass die Temperaturen im Bienenstock nicht ansteigen. Es dürfen dort maximal 38 Grad sein“, erklärt er.

Aber nicht nur die Temperatur, auch die Luftfeuchtigkeit müsse passen. Um Abkühlung zu schaffen, tragen die Tiere zudem Wasser in den Stock ein, schlagen mit den Flügeln und lassen es auf diese Weise verdunsten.

Wasser suchen sie sich beispielsweise in Seen, Teichen oder Vogeltränken, so von Weyhe. „Die Bienen sorgen selbst dafür, dass die Temperatur nicht ansteigt.“ Er sagt weiter: „Die haben ihre Mittel und wissen auch damit umzugehen.“ Kann der Mensch den Tierchen denn etwas helfen? „Man kann eine Vogeltränke aufstellen oder eine Schüssel mit Steinen aufstellen und die mit Wasser füllen. Auf die Steine können sie sich dann setzen.“

Ein weiteres Problem bei Hitze sei „dass die Tiere fast gar nicht mehr fliegen, weil das Blütenangebot in der Natur nicht mehr so ausreichend ist“. Die Trockenheit und das warme Wetter führe dazu, dass die Pflanzen keinen Nektar produzieren. Was weniger Nahrung für die Bienen bedeutet.

Martina Soraru betreibt in Heiligenrode die Imkerei „Imkeria“. „Die Bienen haben jetzt Stress“, sagt sie. An heißen Tagen müssten sie nämlich den Stock für die Bienen kühlen, die die Brutpflege machen. „Wenn es im Stock zu heiß ist, könnten die Larven sterben, die überhitzen dann die Tiere, also sie verbrausen.“ Sie erzählt, dass die Bienen im Moment bis zur Dämmerung unterwegs seien, um Wasser zu holen. Das würden sie aber nicht trinken. „Sie saugen mit ihrem Rüssel im Moment keinen Nektar, sondern Wasser auf und das verteilen sie im Bienenstock“, erklärt die Imkerin. Sie holen es also nur, um den Bienenstock zu kühlen. „Bienen selber nehmen Flüssigkeit über den Nektar auf“, sagt Soraru. „Die Bienen ventilieren vor dem Flugloch mit den Flügeln.“ Das würden sie so lange machen, wie es notwendig sei. „Seit dieser Woche aber vermehrt, weil es so heiß war.“ Sie erklärt: „Was noch eine Rolle spielt ist, dass sie abends nicht mehr fliegen. Und wenn wir nachts noch 23 Grad haben, dann müssen die noch mehr propellern, weil die Wasserholerei entfällt.“

Es komme auch auf den Standort an. Vor allem pralle Sonne sei anstrengend für die Tiere, Schattenplätze hingegen angenehmer. Acht Bienenvölker hat die Imkerin bei sich, die einen halbschattigen Platz haben.

David Zehle ist der Inhaber der Bioland-Imkerei Honigstudio in Weyhe. Er sagt: „Die Bienen ziehen zum Großteil aus dem Bienenkasten aus und sitzen dann außen am Kasten, damit keine Überhitzung entsteht.“ So schützen sie die Larven.

Dass Bienen bei diesen Temperaturen sterben könnten, sei eher unwahrscheinlich. Er bestätigt, dass sie sich selbst zu helfen wissen. „Die kriegen das recht gut hin.“

Von Lara Terrasi