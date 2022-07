Die Hombachlust kommt zurück auf das Mühlenkampgelände in Leeste

Von: Dierck Wittenberg

Nach der Ferienkiste kommt die Hombachlust: (v.l.) Lars Thyen vom Jugendhaus Trafo, Bürgermeister Frank Seidel und Jürgen Borchers (AG Hombachlust) machen Werbung für die Neuauflage des Abschlussfests. © Wittenberg

Auf die Ferienkiste folgt die Hombachlust, das Kinderfest für die gesamte Familie. So ist es in den vergangenen vier Jahrzehnten gewesen – bis Corona kam. Am Ende dieser Sommerferien soll die Tradition auf dem Mühlenkampgelände in Leeste aber wieder aufleben, mit Hüpfburg und Feuerwehr-Fahrzeug, aber ohne Wasserrutsche.

Weyhe – Noch liegen vor Niedersachsens Schulkindern knapp vier weitere Sommerferien-Wochen. Und damit auch vier Wochen, in denen die Gemeinde das Ferienkisten-Sommerprogramm anbietet. Das soll in diesem Jahr, nach zweijähriger Coronapause, wieder mit einem Kinderfest für die ganze Familie seinen Abschluss finden: Die Hombachlust ist zurück.

Dessen Termin ist traditionell der letzte Feriensonntag, dieses Mal also der 21. August. Um 15 Uhr soll es auf dem Mühlenkampgelände in Leeste losgehen.

Die Organisatoren planen, da anzuknüpfen, wo sie 2019 aufgehört hatten. Jürgen Borchers, stellvertretender Bürgermeister und SPD-Ratsherr, kündigt in seiner Eigenschaft als Mitglieder der AG Hombachlust „viele Aktionen für Kinder und Familien“ an. „Es ist ja ein Familienfest.“

Also jede Menge Möglichkeiten zum Spielen und Austoben. Dazu zählt das Oscar-Spielmobil, das sich (erneut) mit seiner Riesenhüpfburg und verschiedenen Geschicklichkeitsspielen wie einer Ballwurfmaschine sowie Rollrutschen angekündigt hat. Hinzu kommt eine Reihe weiterer Outdoor-Aktivitäten. Besucherinnen und Besucher können sich etwa Buttons als kleine Andenken an die Hombachlust 2022 selbst gestalten, verspricht die Pressemitteilung zum Fest.

Und wie in den Vorjahren wird sich die Leester Feuerwehr mit ihrer Kinder- und Jugendfeuerwehr am Familienfest beteiligen. Lars Thyen vom Jugendhaus Trafo lässt wissen, dass die Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug kommen wird, „das bestaunt und begutachtet werden kann“.

Keine Wasserrutsche wegen der Wasserknappheit

Aber wie 2019 soll es erneut keine Wasserrutsche geben. Jürgen Borchers erinnert an die Wasserknappheit in diesem Sommer, angesichts der man kein Wasser aus dem Mühlenteich entnehmen sollte. Auf den Blaualgenbefall des Teichs (siehe oben) hatte die Gemeinde bei der Vorstellung der Hombachlust am Donnerstagvormittag noch nicht öffentlich hingewiesen. Er wäre ein weiterer Grund, den Teich nicht für Wasserspiele zu nutzen. Aber die Gemeinde hofft, dass der Befall bis zum Fest wieder zurückgegangen sein wird.

Mit seinem Kollegen Till Wörner hat Lars Thyen die Ferienkiste mit fast 70 Programmpunkten in diesem Jahr auf die Beine gestellt, in Vertretung von Jugendpfleger Carsten Platt, der in Elternzeit ist. Jürgen Bochers erinnerte an die Anfänge vor rund vier Jahrzehnten. Die SPD habe sich seinerzeit für ein – anfangs noch einwöchiges – Programm eingesetzt, das sich an Kinder richtet, deren Familien sich keinen Urlaub leisten können. Inzwischen sei man „breiter aufgestellt“.

Freier Eintritt bei der Hombachlust

Die Gebühren bei der Ferienkiste sind nach wie vor erschwinglich. Und bei ihrer Abschlussfeier, der Hombachlust, ist der Eintritt wie immer frei. „Die Preise für Getränke und Essen sind familienfreundlich – auch für den kleinen Geldbeutel“, kündigt Lars Thyen an. Alles werde zum Selbstkostenpreis abgegeben, eine Limonade soll beispielsweise für einen Euro zu bekommen sein.

Das Angebot an Speisen und Getränken richtet sich an die ganze Familie: Es soll Kaffee und Kuchen sowie Bratwürstchen vom Grill geben. Zu den kühlen Getränken, die angeboten werden, zählt für Erwachsene auch Bier beziehungsweise Alster.

Nachdem die Hombachlust zweimal ausgefallen war, weisen die Organisatoren früh auf den Termin hin, um ihn in Erinnerung zu rufen. Jürgen Borchers hofft auf 600 bis 800 Besucher. „Einfach vorbeikommen und gute Laune mitbringen“, lautet seine Einladung. Wenn Kinder ihre Großeltern mitbringen, sei auch für Sitzgelegenheiten gesorgt.