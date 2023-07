Charlotte Seekamp absolviert Sommer-Praktikum in Berlin

Schülerin Charlotte Seekamp aus Stuhr hospitiert im Berliner Bundestagsbüro von Axel Knoerig. © Büro Knoerig

Stuhr/Berlin – Ein freiwilliges Praktikum während der Sommerferien hat jetzt Charlotte Seekamp aus Stuhr im Berliner Bundestagsbüro von Axel Knoerig absolviert. Zwei Wochen lang erhielt die Schülerin der 11. Klasse einen Einblick in den parlamentarischen Alltag in der Bundeshauptstadt, wie es in einer Mitteilung heißt.

So konnte sie an verschiedenen Ausschusssitzungen sowie an einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages teilnehmen. Außerdem übernahm die Praktikantin kleinere Rechercheaufgaben in Knoerigs Abgeordnetenbüro, wobei sie insbesondere eine neue Studie über Jugendliche und deren Sichtweise auf Politik, Parteien und Gesellschaft auswertete.

Die 15-Jährige, die im Wahlkreis die KGS Stuhr-Brinkum besucht, hatte auch Gelegenheit, bei einer Live-Sendung des „Morgenmagazins“ im ZDF-Hauptstadtstudio zuzuschauen. Zum Abschluss des Praktikums nahm sie mit ihrer Mutter noch an einer Führung durch den Besucherdienst des Deutschen Bundestages teil. „Die zwei Wochen in Berlin waren sehr spannend“, laute das Fazit von Charlotte Seekamp, die besonders an Politik interessiert ist und auch schon bei der Juniorwahl an ihrer Schule mitgeholfen hat.