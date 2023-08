Deutschland-Tour in Weyhe: Tour-de-France-Flair, aber auch Straßensperrungen

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Anfeuerung: Die Organisatoren hoffen auf zahlreiche Zuschauer, wie hier bei der Tour 2022. © Marcel Hilger/Deutschland Tour

Die Deutschland-Tour wird am 27. August durch Weyhe führen. Die Organisatoren wollen Begeisterung für den Radsport wecken. In Dreye, Sudweyhe und Ahausen werden Straßen gesperrt.

Weyhe – Vor Kurzem noch auf der Champs-Élysées, demnächst auf der Sudweyher Straße: Das deutsche Gegenstück zur Tour de France endet in diesem Jahr in Bremen. Und die vierte und finale Etappe der Deutschland-Tour wird Radprofis wie Adam Yates, Pello Bilbao, Emanuel Buchmann oder Felix Großschartner am Sonntag, 27. August, auf ihrer Strecke von Hannover durch die Gemeinde Weyhe führen.

Bevor die 120 Profis nachmittags heranrauschen, werden vormittags rund 3.000 Amateure in einem Jedermannrennen gegeneinander antreten. Vom Bremer Weserstadion aus fahren sie einen Rundkurs, der über Sudweyhe und Syke-Okel nach Hoya und von dort (auf der Profistrecke) über Ahausen zurück nach Dreye geht.

Diese Straßen nehmen Profis und Amateure am 27. August. © Privat

Das bedeutet: Am Tag des Rennens werden Verkehrsteilnehmer und Anwohner in Dreye, Ahausen und Sudweyhe mit gesperrten Straßen rechnen müssen. Nicht die ganze Zeit, aber drei Mal, in Zeitabschnitten zwischen dem Vormittag und dem Nachmittag.

Laut Internetseite der Tour ist an der Ein- und Ausfahrt Rieder Straße/Sudweyher Straße ungefähr zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr sowie zwischen 15.50 Uhr und 16.20 Uhr mit einer Sperrung zu rechnen, in Sudweyhe (Sudweyher Straße/Im Mühlengrunde) zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr. Anhand einer Karte lassen sich Streckenführung und Sperrzeiten auf folgender Internet-Adresse nachvollziehen: verkehr.deutschland-tour.com.

Anwohner in Weyhe sollten alternative Routen planen – oder als Zuschauer beim Radrennen dabei sein

Zudem machen Schilder an den Straßen auf die Streckführung aufmerksam. Einwurfzettel in Briefkästen sollen folgen. Darauf wird Anwohnern empfohlen, rechtzeitig alternative Routen zu planen – oder die Gelegenheit zu nutzen und als Zuschauer beim Rennen dabei zu sein.

„Es ist ein Spektakel und man sollte sich das auch angucken“, unterstrich auch Mitorganisator Oliver Gehrking am Donnerstag beim Pressegespräch. Angesichts der Sperrungen werde es aber auch Leute geben, die die das nicht toll finden. Der Weyher, selbst Radsportler, betonte: „Eine gesperrte Straße bedeutet eine gesperrte, weil es sonst zu gefährlich wird.“

Deutschland-Tour: Das wichtigste Straße-Etappenrennen des Landes

Beim Gespräch hat er Einblicke in die Organisation gegeben. Etwa, dass die Sperrzeiten anhand von Durchschnittsgeschwindigkeiten kalkuliert werden. Dass der organisatorische Aufwand ungleich größer als bei einer Lauf-Veranstaltung sei. Oder dass die Amateure auf ihrer kürzeren Strecke voraussichtlich schneller unterwegs sein werden als die Profis auf ihrer Etappe von Hannover.

Vor allem machte der Mitorganisator aber Werbung dafür, das Rennen als Zuschauer zu verfolgen. In seiner Begeisterung für das bevorstehende Radport-Großereignis war er kaum zu bremsen. „Die Deutschland-Tour ist das einzige verbliebene Profi-Etappenrennen, das wir in Deutschland haben“, betonte er etwa. Und wenn nicht gleichzeitig die Vuelta a España wäre, wäre die Etappe, die durch Weyhe geht, an diesem Tag das wichtigste Straßen-Etappenrennen der Welt.

Ein Radrennen auf Tour-de-France-Niveau

„Das ist eine Veranstaltung, die die dieselbe Qualität hat wie eine Tour-de-France-Etappe“, sagte Gehrking – auch mit Blick auf das an den Streckenposten verwendete Material. Eine Veranstaltung wie von dieser Qualität habe man in der Region noch nie gehabt – und werde sie eventuell nie wieder bekommen, so Gehrking. Er drückte die Hoffnung aus, dass die Tour die Attraktivität des Radsports in der Region zu steigern vermag.

Die Etappe Hannover-Bremen ist die vierte und letzte der diesjährigen Deutschland-Tour. In Weyhe hat man also Gelegenheit, die Profis wenige Kilometer vor dem Zieleinlauf zu sehen und sie kurz vor dem finalen Sprint anzufeuern. Sportlich ordnete Gehrking die Tour als Etappen-Rennen für Klassiker-Fahrer, also Allrounder, ein. In Bremen erwartet er einen Sprint-Royal, einen Sprint aus dem Hauptfeld heraus.