Rapper Fatoni macht auf seiner Deutschland-Tour Halt in Weyhe

Leeste - Er tourte zusammen mit der Gruppe Fettes Brot durch Deutschland. Nun steuert der Rapper Fatoni auf seiner Andorra-Tour Städte wie Wien, Jena, Dresden, Stuttgart, Berlin, München und Zürich an. Einige Konzerte sind sogar bereits ausverkauft.

Auf dieser Reise macht der Rapper und Schauspieler, der mit bürgerlichem Namen Anton Schneider heißt, auch einen Zwischenstopp in Weyhe – er gibt ein Konzert anlässlich der Nacht der Jugend. Diesmal singt er seine Songs, die eine gehörige Portion Gesellschaftskritik beinhalten, am Samstag, 9. November, nicht in einer größeren Halle, sondern in der Aula der Grundschule Leeste.

Das Konzert des Rappers bildet den Abschluss eines mehrstündigen Events mit Workshops, Vorträgen und Theater sowie Poetry-Slam. Der Rapper sei in Deutschland schon eine Größe, sagt Joshua Härtel. Er ergänzt: Fatonis Lieder hätten die Millionengrenze hinsichtlich der Klicks bei Youtube längst überschritten. Der 17-Jährige ist Teil eines ganzen Organisationsteams rund um Jugendpfleger Carsten Platt. Neben dem Rapper Fatoni hat das Team einen weiteren Rapper gewinnen können: La Partyzipation.

Seit den Sommerferien organisieren Schüler der KGS Leeste, der KGS Kirchweyhe in Kooperation mit der Kirchweyher Felicianus-Kirchengemeinde und den Weyher Jugendhäusern die zweite Auflage der Nacht der Jugend.

War die Premiere im vergangenen Jahr im Rathaus, muss wegen der Vorbereitungen für die Bürgermeisterwahl dieser Ort in diesem Jahr ausfallen.

Die Veranstaltung steht in Zusammenhang mit dem Gedenken an die Gräueltaten der Nationalsozialisten bei der Reichspogromnacht. Carsten Platt erinnerte an die organisierten Schlägertrupps, die jüdische Geschäfte und Gotteshäuser attackierten und in Brand setzten. „Mord und Antisemitismus war staatsoffiziell geworden. Das konnte jeder sehen“, so Platt. Nicht nur der Jugendpfleger, sondern auch die jüngeren Organisatoren wollen daran erinnern. Mehr noch: Sie erteilen Ausgrenzung, Hass und Rechtspopulismus eine Absage. So steht die Veranstaltung unter dem Motto „aufstehen und nicht wegsehen“. Ziel sei es, sich gemeinsam zu informieren, zu diskutieren und für eine offene und pluralistische Gesellschaft einzutreten.

Das Event startet um 16 Uhr mit Workshops in der Aula. Referenten, zum Beispiel vom Lernzentrum Ostkurvensaal, wollen zeigen, wie die Teilnehmer gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erkennen und Stammtischparolen entkräften können. Man muss zum Beispiel auf einer Familienfeier nicht verschämt auf die Tischkante blicken, wenn ein rassistischer Spruch kommt, findet Platt. In einer Erwiderung könnte man zum Beispiel nach den Quellen fragen und nachhaken, wer das verbreitet hat und wie seriös die Quelle ist. Damit könne man schon in den meisten Fällen die Sprücheklopfer ins Leere laufen lassen. Aber es gibt noch viel mehr Kniffe.

Beim Poetry-Slam gehen Jugendliche auf die Bühne, die selbst diskriminiert wurden. Ihre Erfahrungen und Gedanken haben sie kreativ verarbeitet, berichtet Joshua Härtel. Bevor es musikalisch wird, erleben die Gäste noch ein Theaterspiel, in dem es um die Verrohung der Sprache von politischen Funktionären geht.

Das Hauptprogramm startet um 18 Uhr. Ein Ende ist für Mitternacht vorgesehen. Die Veranstaltung ist kostenlos.