Deutscher Mühlentag am 29. Mai in Sudweyhe mit Mitmachkunst, Musik und Magie

Von: Dierck Wittenberg

Das Trio Sax & Friends spielt beim Mühlentag in Sudweyhe. © Sax & Friends

Deutscher Mühlentag am 29. Mai in Sudweyhe: Musik mit den Bands Sax & Friends und Tone Fish, magische Tricks von Zauberer Johannes Arnold und mehr.

Sudweyhe – Wenn am Montag, 29. Mai, der Deutsche Mühlentag gefeiert wird, darf die Sudweyher Wassermühle nicht fehlen. „Die Hache wird am Pfingstmontag durch den Ellernbruch rauschen wie eigentlich immer. Rauschend wird derweil auch das Familienfest, das wieder an jenem Feiertag unweit des Baches vonstattengehen wird“, verspricht eine Mitteilung der Gemeinde. Diesmal wird es groovig bis rockig sowie im doppelten Sinne zauberhaft, schreibt Gemeindesprecher Sebastian Kelm darin.

Im Innern des Mühlengebäudes werde den ganzen Tag über die Ausstellung „Magische Momente“ mit beeindruckenden Aufnahmen aus den Polarmeeren von Naturfotograf Rainer Rogge zu bewundern sein. Draußen wird von 13 bis 14 Uhr der Zauberer Johannes Arnold auftreten.

Die gesamte Zeit, von 11 bis 17 Uhr, sei am Oscar Spielmobil Spaß garantiert. Ebenfalls ganztags bietet Anke Nesemann im Garten das Kunstprojekt „Amulette schleifen“ an.

Die Band Sax & Friends aus Bremen soll die Veranstaltung um 11 Uhr musikalisch einläuten – bis etwa 13 Uhr. Der Stil des Trios wird in der Mitteilung so zusammengefasst: „Musik für die Augen, für die Ohren und für die Beine, Musik im Stil der 20er-Jahre in neuen Arrangements bis hin zu eigenen Interpretationen aktueller Charthits“. Erst Mitte Mai habe die Band damit beim Muttertagsfest am Sudweyher Bahnhof zu begeistern gewusst.

Nach Zauberer Johannes Arnold wird es von 15 bis 17 Uhr mit Musik weitergehen: Tone Fish kommen aus Hameln und nennen ihre Musik deshalb „Rat City Folk“, also Folkmusik aus der Rattenstadt. Im Repertoire haben sie laut Ankündigung eigene Songs, aber auch neu erfundene irische Klassiker. Markenzeichen der Gruppe seien ihr mehrstimmiger Gesang und mitreißende Spielfreude. Davon habe sich das Publikum schon im Sommer 2021 beim Konzert des Trios in der Open-Air-Arena des Weyher Theaters auf dem Marktplatz überzeugen können.

Für den Mühlentag gelte, dass es das ganze Programm wie gehabt bei freiem Eintritt gebe. Das Portemonnaie werde nur gebraucht, wenn das Angebot an Essen und Getränken genutzt werden soll, heißt es abschließend in der Mitteilung.