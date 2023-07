Gänsehaut-Momente wie bei Helene Fischer und Peter Maffay

Von: Sigi Schritt

Die Jugendband We stamp ist mit von der Partie. © Sigi Schritt

Pop-Kantor plant für Freitagnachmittag ein musikalisches generationsübergreifendes Gesangsprojekt im Pfarrgarten Leeste.

Weyhe – Popkantor Sören Tesch plant ein generationsübergreifendes Projekt im Pfarrgarten, das es so in der Leester Kirchengemeinde noch nicht gegeben hat. Zum Beginn der Sommerferien möchte Sören Tesch am heutigen Freitagnachmittag mit vier Klangkörpern der Gemeinde ein besonderes Gemeinschaftserlebnis bieten.

Mit dabei sind der Kinderchor, die Kantorei Leeste, der neue Chor „Halbe Lunge“ und die Jugendband We stamp. Insgesamt will er fast 100 Sängerinnen und Sänger sowie Musikerinnen und Musiker anleiten, drei Popsongs zu interpretieren.

Ziel sei es, dass sich alle Mitwirkenden einmal kennenlernen. Die jungen Mitglieder des Kinderchores sollen erleben, dass Chormusik in einer Kirchengemeinde sehr modern sein kann. Außerdem soll das Erlebnis in Bild und Ton festgehalten werden.

Gleich das erste Lied wird für Gänsehaut sorgen, ist sich Sören Tesch sicher. Es ist das Tabaluga-Lied Nessaja. Ein Internet-Video auf Youtube zeigt ein Duett mit Peter Maffay und Helene Fischer. Insgesamt 6,4 Millionen Mal wurde das Video angeklickt, das im Rahmen der „Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente“ entstand. Es berührt die Zuhörer, ist in den Kommentaren zum Video zu lesen. Dieses Lied wird von den Leester Chören gesungen.

Zum nächsten Lied, das Sören Tesch ausgewählt hat, gibt es ebenfalls viele Videos im Netz. Eines davon hat 591 Millionen Aufrufe. Es ist das Lied Fix You von Coldplay. „Repariere dich“ heiße der Titel übersetzt, sagt Tesch. Auch dieser Titel werde sicher gut ankommen, glaubt der Pop-Kantor. Der dritte Titel heißt „Ein Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller.

Warum Sören Tesch diese Lieder ausgewählt hat? „Mit einem Chor habe ich die Lieder gesungen. Die Mitglieder der anderen Chöre haben das mitbekommen und wollten sie auch singen“, erklärt der Popkantor. Schließlich sei diese Liedauswahl in jedem von ihm geleiteten Klangkörper gefragt gewesen. „Diese drei Lieder können sowohl Fünfjährige als auch 85-Jährige singen“, so Tesch.

Die Veranstaltung sei rechtlich nicht als Konzert zu werten, betont Tesch. Es sei daher keine Aufführung, sondern ein internes Singen. Wer vom Parkplatz der nahen Augenklinik Klatt oder vom öffentlichen Weg zwischen dem Friedhof und dem Pfarrgarten aus zuschauen möchte, kann dies in der Zeit von 17 bis 19 Uhr tun.

Sören Tesch hofft, dass einige Eltern ihre Handys und Kameras mitbringen, damit viel Filmmaterial gesammelt und später in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook verbreitet werden kann.

Sören Tesch und die Kantorei. © Sigi Schritt