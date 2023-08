Der Leester Hollandmarkt war ein Publikumsmagnet mit Poffertjes

Von: Florian Adolph

Der Hollandmarkt in Leeste war sehr gut besucht. © Florian Adolph

Zahlreiche Besucher kamen in den Leester Ortskern um auf dem Hollandmarkt die niederländische Lebensfreude zu geniessen.

Leeste – Der Leester Ortskern ist proppevoll. Rot-weiß-blaue niederländische Flaggen wehen im Wind. Ein Wurstverkäufer ruft seine Mettwurst aus. Nebenan probiert eine Marktbesucherin die bekannten holländischen Holzschuhe an und geht ein paar Schritte mit ihnen. Ein kleines Mädchen möchte zum Entenangeln. An anderer Stelle füllen Süßigkeitenhändler ihre Beutel für die Kunden.

Der Hollandmarkt in Leeste war am Sonntag sehr gut besucht. Das fand auch der Leester Uwe Stark: „Der Hollandmarkt ist ein Publikumsmagnet hier in Leeste. Es gefällt mir jedes Jahr aufs Neue“, sagte er. „Meistens treffe ich hier Kumpels und auch Leute, die ich sonst nur selten sehe.“ Mit ihnen unterhielt er sich an „Michis rollender Becksdose“ darüber, was es so Neues gibt.

Einige der angebotenen niederländischen Spezialitäten habe er auch schon probiert, auch wenn sie nicht wirklich seinen Geschmack treffen. Dennoch mag er die Vielfalt des Leester Hollandmarktes und die vielen Leute, die gekommen waren.

„Es ist wieder richtig was los und das Wetter spielt auch mit“, so Stark – zumindest bis 17 Uhr. Dann musste der Markt wegen eines Unwetters abgebrochen werden.

Niederländische Spezialitäten und handgemachte Holzbretter in Leeste

Zuvor wurde den Besuchern aber noch eine große Vielfalt an niederländischer Lebensfreude geboten. Von landestypischen Gerichten wie Poffertjes, Käse und Waffeln über Keramik, Tierartikel, Gewürze, Blumen, Schmuck und Lederwaren boten die Verkäufer ihre Waren feil.

Beliebte Delikatesse: holländische Poffertjes. © Florian Adolph

So auch Jos Boerrigter. Er ist zum ersten Mal mit dabei und bot an seinem Stand handgemachte Holzbrettchen aus Eichenholz an. Diese seien in Holland gefertigt worden, von Menschen, die sonst nur schlecht an Arbeit kommen: von Flüchtlingen, die im Land bleiben dürfen, und auch von psychisch beeinträchtigten Menschen.

„Sie sollen dadurch lernen, wieder in den Arbeitsprozess zu kommen und regelmäßig zu arbeiten“, erklärte Boerrigter. „Wenn das gut läuft, wird bei Betrieben angefragt, ob sie jemanden brauchen.“ Das werde von der Gemeinde in den Niederlanden unterstützt, sagte er.

Sein Repertoire umfasste Brettchen in verschiedenen Größen und Formen: einige so groß, wie man sie vom Küchentisch kennt, andere mehr als einen Meter lang. „In Holland kann ich die Holzbretter gut verkaufen“, antwortete Boerrigter auf die Frage, wie das Geschäft läuft.

Die Besucher bummeln über den Hollandmarkt in Leeste und machen Fotos mit übergroßen Holzschuhen

Jan Herzog war hingegen auf den Markt gekommen, um seine Schlafanalyse zu bewerben, mit der er gestressten Menschen bei ihren Schlafproblemen helfen möchte. „Das ist mein Herzensthema“, sagte der gebürtige Weyher.

Wer an Holland denkt, denkt an Holzschuhe. © Florian Adolph

Mitten auf der Straße stand außerdem ein paar übergroßer hölzerner Hollandschuhe. Viele der Marktgäste ließen es sich nicht nehmen, mit den Füßen in die Schuhe hineinzusteigen und Fotos von sich schießen zu lassen.

Viele Besucher erfreuten sich auch daran, dass einige Geschäfte im Leester Ortskern für den Hollandmarkt ihre Türen geöffnet hatten und nutzen die Gelegenheit für einen kleinen Einkaufsbummel oder um sich in ein Café zu setzen.