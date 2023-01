„Licht und Schatten“ in Weyhes Haushalt: Grundsteuer soll steigen

Von: Dierck Wittenberg

Von 400 auf 500: Der Grundsteuer-Hebesatz in Weyhe soll steigen. © Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Der Finanzausschuss in Weyhe hat sich mit breiter Mehrheit für eine Erhöhung der Grundsteuer ausgesprochen. Demnach soll der Hebesatz von 400 auf 500 Punkte steigen.

Weyhe – Auf Hausbesitzer und Grundstückseigentümer in Weyhe kommen höhere Steuern zu. Der Finanzausschuss der Gemeinde hat am Donnerstagabend mit breiter Mehrheit für eine Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes 400 auf 500 Punkte gestimmt. Das betrifft die Varianten A und B, also für Agrar-Flächen und für „bauliche“ Grundstücke. Hintergrund sind die Investitionen der kommenden Jahre. Auch die Vergnügungssteuer soll nach – einstimmigem – Votum von 15 auf 22 Prozent steigen.

Bei der Grundsteuer stimmten SPD, CDU, Grüne und FWG für die Erhöhung; Andreas Hinderks (FDP) dagegen – was die vorherige Debatte widerspiegelt. Den Antrag hatten Sozialdemokraten und Grüne eingebracht, die Begründung übernahm Rainer Zottmann (SPD). Der Höchstsatz für ein „überdurchschnittliches Einfamilienhaus“ steige um zwölf Euro im Monat. „Das halten wir für vertretbar“, so Zottmann. Jeder könne davon ausgehen, dass der Hebesatz wie nach 2017 für fünf Jahren nicht erhöht werde, versprach er.

Annika Bruck (Grüne) verwies einerseits auf „Zukunftsprojekte“ wie den Straßenbahn-Bau, Kindertagesstätten und den Klimaschutz, andererseits auf hohe Personalkosten. Sie plädierte dafür, „die Gemeinde jetzt auf solide Füße zu stellen“, um die „guten Bedingungen“ zu erhalten.

Zottmann und Bruck erwähnten „lange Diskussionen“ beziehungsweise „Bauchschmerzen“ angesichts der Erhöhung. Claus-Peter Wessel (CDU) sprach für seine Fraktion von großen Bedenken und einer bitteren Pille. Man müsse strukturelle Probleme vermeiden. Die Erhöhung sei „auch in der Höhe zwingend“. Zugleich mahnte er zur Ausgabendisziplin.

Es sei nicht über die Ausgaben-Seite gesprochen worden, begründete Andreas Hinderks (FDP) seine Ablehnung. Bei Kindergärten plädierte er für Ertüchtigung im Bestand statt Neubauten. Als weiteres Beispiel nannte er Fotovoltaik auf Gemeinde-Dächern: Man könne die Flächen auch verpachten.

Darauf folgte eine Debatte, in der SPD und Grüne Hinderks zu konkreten Kürzungsvorschlägen aufforderten. Töpfe mit größeren Sparpotenzialen würden die Bürgerinnen und Bürger treffen, wandte Annika Bruck ein. Über Einsparungen diskutiere man seit mehr als zehn Jahren – ergebnislos. Hinderks schlug den übrigen Fraktionen vor, den Haushalt gemeinsam nach Einsparmöglichkeiten zu „durchwühlen“.

Helgard Struckmeier (CDU) wies darauf hin, dass andere Steuern mit der Inflation mitwüchsen. „Das ist bei der Grundsteuer anders. Im Grunde passen wir nur die Inflation an.“ Rudolf Dyk (FWG) sagte: „Wir wollen nicht in eine Schieflage kommen. Lieber Prävention, als hinterher im Dunkeln stehen.“

Zuvor hatte Ina Pundsack-Bleith von „Licht und Schatten“ gesprochen, um die Haushaltslage zu beschreiben. Das „Licht“ bezog die Kämmerin und Erste Gemeinderätin auf 2023, „Schatten“ auf die Jahre 2024 und folgende. Für 2024 zeichnet sich ihr zufolge bei den Investitionen ein Finanzbedarf von rund 15,7 Millionen Euro ab, für 2025 von 5,5 Millionen Euro.

Die Auswirkungen der beantragten Erhöhungen auf den aktuellen Haushalt hatte Pundsack-Bleith bereits durchgerechnet: Im Ergebnishaushalt könne ein Überschuss von 1,42 Millionen Euro (vorher: 78. 700 Euro Überschuss) erzielt werden, im Finanzhaushalt mit einem Plus von 657.000 Euro Liquidität aufgebaut werden (vorher: Liquiditätsbedarf von 693.000 Euro).

Die höheren Grundsteuern spülen demnach 1,3 Millionen Euro zusätzlich in die Gemeindekasse. Hinzu kommen voraussichtlich 50.000 Euro aus der Vergnügungssteuer, die unter anderem auf Spielautomaten anfällt. Deren Erhöhung begründete Rainer Zottmann auch mit der Hoffnung, dadurch Jugendliche vor der Spielsucht zu bewahren.