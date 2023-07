Täglich bunte Informationen

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Zeigt eine neue Ausgabe der Zeitung „Der Dorftratsch“: Ralf Schröder. © Sigi Schritt

Besuch bei der Lagerzeitung – einer von vielen Bereichen, wo Feuerwehrleute und Freiwillige zusammenarbeiten.

Weyhe – Er ist bunt, ist DIN-A5-groß und er liefert den mehr als 1500 Nachwuchs-Feuerwehrleuten, die gerade in Weyhe die Zelte aufgeschlagen haben, täglich Informationen und Bilder: „Der Dorftratsch“ ist die offizielle Zeitung des Zeltlagers der Kreisjugendfeuerwehren. Er erscheint in Auflage von 200 bis 250 Exemplaren.

Und in welchem Umfang? Sollen es dieses Mal 24 oder 28 Seiten werden? Das Besprechen Ralf Schröder und Danica Kosch vor der morgendlichen Redaktionssitzung. Schröder ist stellvertretender Sprecher bei der Kreisfeuerwehr Diepholz, Kosch Pressesprecherin der Ortsfeuerwehr in Kirchweyhe.

Im Team, das hinter der Lagerzeitung steht, arbeiten Zuständige für die Pressearbeit aus Kreis-, Gemeinde- und Ortsfeuerwehren mit anderen Mitgliedern der Feuerwehr sowie Freiwillige von außerhalb zusammen.

Allen voran Wilfried Siemers und Stefan Hejna. Die beiden gelernten Heizungsbauer sind keine Mitglieder der Feuerwehr. Sie kümmern sich ehrenamtlich um Satz und Layout, darum, die Text-Beiträge und Bilder im Programm Microsoft Publisher zusammenzufügen. Diesen Job haben Siemers und Hejna erstmals beim Zeltlager 2018 in Sudwalde übernommen. Und sie sind dabei geblieben – und haben sich auch in diesem Jahr wieder Urlaub dafür genommen.

Der „Dorftratsch“ enthält Informationen, die im Lagerleben helfen, und regelmäßig Vorstellungen der Ortsfeuerwehren und der einzelnen Ausrichter-Fachbereiche. Neben Grüßen oder beispielsweise Rätsel- und Witze-Seiten enthält die Zeitung jede Menge Bilder.

Die zu schießen ist dann nach der Redaktionssitzung auch das Kerngeschäft der „Dorftratsch“-Reporter. Am Tag unseres Besuchs in der Redaktion, die in der KGS Kirchweyhe untergebracht ist“, beginnt um 9.45 Uhr das Volleyballturnier. Auf anderen Plätzen laufen Völkerball-Spiele. Später werden auf dem Mühlenkampgelände Bootswettbewerbe abgehalten.

Als Foto-Reporter beim Dorftratsch ist man also vor allem Sportfotograf: Man muss neben Belichtungszeit und Blende zugleich das Geschehen auf dem Spielfeld im Auge behalten. Die entstandenen Fotos werden erst einmal gesammelt und später durchgesehen.

Wenn am Ende alles zusammengefügt ist, sind Hans und Franz an der Reihe. Auf diese Namen wurden die beiden Druck- und Kopiermaschinen getauft. Hans und Franz können nicht nur farbig drucken, sie spucken die Hefte auch direkt gefaltet und getackert aus. Der „Dorftratsch“ kann auch an diesem Tag verteilt werden. diw

Machen Druck: Hans und Franz heißen die Drucker, die die Lagerzeitung fix und fertig ausspucken. © Dierk Wittenberg

Blattplanung: Ralf Schröder und Danica Kosch besprechen vor dem Seitenspiegel die aktuelle Ausgabe. © Dierk Wittenberg

Auf einer der Seiten stellt sich unter der Rubrik Pinnwand die Redaktion der Lagerzeitung vor. © Sigi Schritt

Für die Lagerzeitung gibt es viel zu berichten. © Dierk Wittenberg