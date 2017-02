Demenz-Partner gesucht

Weyhe - Von Sigi Schritt. Der Verein Pro Dem hat gestern im Rathaus die Gemeinde als Demenz-Partner ausgezeichnet. Eine entsprechende Urkunde überreichte Lilja Helms Bürgermeister Andreas Bovenschulte.

„Wir haben am Mittwoch 20 Verwaltungsmitarbeiter aus unterschiedlichen Fachbereichen geschult und das Krankheitsbild Demenz vorgestellt“, so Helms. Außerdem gab es Tipps, wie die Angestellten mit Bürgern umgehen, die ein entsprechendes Krankheitsbild aufweisen. „Komisches Verhalten beruht nicht immer auf einer Demenz-Erkrankung.“

Demenzerkrankungen können laut Helms unterschiedliche Ursachen haben. So hätten diese Bürger Schwierigkeiten, sich zu erinnern, Wege zu finden und den Alltag zu organisieren. Menschen mit Demenz benötigen Angehörige, Freunde, Nachbarn und Kollegen, die nicht wegschauen. Die 20 Rathausmitarbeiter fungieren jetzt als Multiplikatoren.

Der Deutschen Alzheimer Gesellschaft zufolge sind in Deutschland 1,6 Millionen Frauen und Männer von der Krankheit betroffen. Ziel ist es, dass sie so lange wie möglich in den heimischen vier Wänden leben können.

Nach dem Projektauftakt sucht Pro Dem in der Region weitere Behörden, Firmen und Organisationen, die Demenz-Partner werden möchten. In Kursen vermitteln Experten ebenfalls wie am Mittwoch im Rathaus Weyhe, wie beispielsweise Mitarbeiter am Schalter oder am Tresen mit den Erkrankten umgehen. Die Schulung ist kostenlos, gegen Spenden habe die Organisation aber sicherlich nichts einzuwenden, sagt der Bürgermeister.