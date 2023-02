Deckt Datenschutz die Parkplatz-Kontrolle per Kamera in Weyhe?

Von: Dierck Wittenberg

Höchstens eine Stunde: Seit vergangenem Jahr blüht Dauerparkern auch bei Hol’ ab und Rossmann eine Vertragsstrafe. Gegenüber, bei Rewe und Aldi, ist die Parkdauer schon länger begrenzt. © Wittenberg

Dass Verbrauchermärkte die Parkdauer vor ihren Türen überwachsen lassen, ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Statt auf Parkscheiben setzen entsprechende Unternehmen vermehrt auf digitale Kamera-Technik, seit einiger Zeit auch in Weyhe. Aber wie steht es dabei um den Datenschutz?

Kirchweyhe – Dicht bedruckte blaue Schilder begrüßen seit Herbst vergangenen Jahres alle, die den Parkplatz bei Rossmann und Hol’ ab in Kirchweyhe nutzen. 23 Zeilen Hinweise zum Datenschutz sowie 60 Zeilen mit den Vertrags- und Einstell-Bedingungen untermauern die zentrale Botschaft: Wer hier länger als eine Stunde parkt, muss damit rechnen, „mindestens“ 20 Euro zu zahlen.

Offenbar sind Parkmöglichkeiten in der Nähe des Marktplatzes ein begehrtes Gut. Ende 2020 hatten Aldi und Rewe über das Unternehmen Fair Parken eine Höchstparkdauer eingeführt. Die müssen Kunden dort seither per Parkscheibe nachweisen. Im September hat man bei Rossmann und dem Hol’-ab-Getränkemarkt nachgezogen.

Lässt an Überwachungskameras denken: Aber die Technik zeichnet nach Unternehmensangaben nur Standbilder von den Nummernschildern auf. © Dierck Wittenberg

Dort wacht seither das Münchener Unternehmen Parkdepot über die Höchstparkdauer. Allerdings anders als gegenüber nicht mit Mitarbeitern, die Parkscheiben kontrollieren würden. Sondern mit Kameras, die bei der Ein- und bei der Ausfahrt die Uhrzeit und das Nummernschild aufzeichnen. Wenn zwischen An- und Abfahrt mehr als eine Stunde liegt, wird Parkdepot aktiv. Die Adresse, an die das Unternehmen seine Vertragsstrafen schickt, bekommt es nach eigener Auskunft über eine Halterabfrage beim Kraftfahrtbundesamt.

Vor Ort komme das System ohne Mitarbeiter aus. Auch die meisten Wartungsarbeiten könnten aus der Ferne vorgenommen werden.

Kontrolle der Parkdauer ist keine Seltenheit

Dass Verbrauchermärkte vor ihrer Tür die Parkdauer überwachen lassen, ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Bei den Knöllchen, die die beauftragten Parkraumbewirtschafter verschicken, handelt es sich wohlgemerkt nicht um Strafzettel, sondern um private Vertragsstrafen. Den Vertrag geht man durch Abstellen des Fahrzeugs auf dem Parkplatz ein. Für Parkplatznutzer, denen eine Rechnung ins Haus geflattert ist, ist es ärgerlich, aber erlaubt ist dieses Vorgehen grundsätzlich. Allerdings müssen laut Verbraucherzentrale die Parkbedingungen deutlich zu erkennen sein.

Aber wie sieht es mit dem Datenschutz aus, wenn Kameras eingesetzt werden, um Fremd- und Dauerparker ausfindig zu machen? Auch das ist innerhalb der Richtlinien zum Datenschutz möglich –innerhalb bestimmter Grenzen, die in Kirchweyhe aber eingehalten zu werden scheinen. Das lässt sich aus einer allgemeinen – nicht direkt auf den konkreten Fall bezogene – Einschätzung folgern, mit der die Pressestelle der niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten Barbara Thiel auf eine Anfrage der Kreiszeitung geantwortet hat.

Hinweisschilder informieren über die Rechtsgrundlage

Die blau-weißen Hinweisschilder am Eingang zum Rossmann- und Hol’-ab-Parkplatz informieren über die Rechtsgrundlage: Die Überwachung diene der Wahrung berechtigter Interessen gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Ziel der Datenverarbeitung sei demnach, einer Zweckentfremdung der Parkfläche durch Dauerparker vorzubeugen. „Dadurch soll ausreichend Parkraum für Kunden freigehalten und das Hausrecht durchgesetzt werden. Daneben dient die Datenverarbeitung der Analyse und Optimierung der Parkraumsituation.“

Auf die entsprechende Passage in der DS-GVO verweist auch Johannes Pepping, Sprecher der Datenschutzbeauftragten, in seiner Antwort. „Danach ist die Verarbeitung personenbezogener Daten nur dann rechtmäßig, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist.“ Ein Verantwortlicher müsse für den rechtmäßigen Einsatz von Videotechnik zuerst immer deren Erforderlichkeit prüfen.

Aus datenschutzrechtlicher Perspektive grundsätzlich denkbar

„Die Zulässigkeit einer Kennzeichenerfassung durch einen privaten Parkplatzbetreiber erscheint aus datenschutzrechtlicher Perspektive grundsätzlich denkbar“, heißt es in der Antwort des Sprechers. Er weist aber einschränkend auf drei Bedingungen hin, die eingehalten werden müssten: So müsse per Beschilderung auf die Datenverarbeitung hingewiesen werden. „Dieser Hinweis sollte (soweit möglich) bereits gegeben werden, bevor Autos in den überwachten Bereich einfahren.“ Auch wenn die meisten Kunden erst parken und, wenn überhaupt, erst dann lesen: Die Schilder in Kirchweyhe sind auch von außerhalb des Parkplatzes gut zu erkennen.

Als Zweites nennt der Sprecher Bedingungen bei der Speicherdauer. Auch wenn es keine konkrete Regelung gebe: Gespeicherte Daten müssten unter anderem gelöscht werden, wenn die Zwecke, für die sie erhoben wurden, erreicht sind. Bei Einhaltung der Höchstparkdauer sei davon auszugehen, dass eine Speicherung über das Verlassen des Parkplatzes nicht mehr erforderlich sein dürfe. Bei Nichteinhaltung sei aber eine längere Speicherung denkbar, wenn sie zur Durchsetzung etwaiger zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich sei.

Keine Aufnahmen vom Fahrer oder von Personen im Fahrzeug

Zur Speicherdauer steht auf der Parkdepot-Seite: Bei regelkonformen Parkvorgänge wurden die Kennzeichnen „umgehend nach Auswertung (max. binnen 48 Stunden)“ automatisch gelöscht. Bei einem Verstoß gegen die Vertrags- und Einstellbedingungen speichere man die Daten aber bis zur Beilegung des Sachverhalts.

Laut den Ausführungen des Sprechers der Landes-Datenschützerin muss sich der Erfassungsbereich der Kameras auf die Kfz-Kennzeichen konzentrieren. Aufnahmen vom Fahrer, von Personen im Fahrzeug oder in dessen Umfeld dürften demnach nicht erstellt werden.

Parkdepot bezeichnet die Technik, die das Unternehmen (nicht nur) in Kirchweyhe einsetzt, nicht als Kameras, sondern als Kennzeichenscanner und „videotechnologiebasierte Kennzeichenerkennung“. Es würden „ausschließlich Standbilder der ein- beziehungsweise ausfahrenden Kfz-Kennzeichen abgebildet und nach geltendem Datenschutzrecht erhoben, verarbeitet und gespeichert“. Durch einen voreingestellten Filter stellten die Scanner sicher, dass Abbildungen von Personen, die sich im Erfassungsbereich befinden, nicht zu erkennen seinen.

Umliegender Bildbereich wird unkenntlich gemacht

Eine Sprecherin von Parkdepot betont auf Nachfrage dieser Zeitung: „Der nicht zur Erkennung des Kennzeichens erforderliche umliegende Bildbereich wird automatisch unkenntlich gemacht.“ Weder Fahrer noch Mitfahrer seien zu erkennen. Der öffentliche Bereich sei durch dauerhafte Filter ausgeblendet.

Kennzeichen-Scan bei der Einfahrt, Kennzeichen-Scan bei der Ausfahrt: Sollte der zweite Schritt nicht korrekt erfasst werden, sind fälschlich ausgesprochene Vertragsstrafen zumindest denkbar. „In äußerst seltenen Fällen“ könne das vorkommen, bestätigt Tamara Oertel, Sprecherin von Parkdepot. „Falls daraus fälschlicherweise eine Forderung nach einer Vertragsstrafe entsteht, kann selbstverständlich bei unserem hausinternen Kundenservice Einspruch erhoben werden“, versichert die Sprecherin aber.