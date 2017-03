B6: Dauerärgernis ist behoben, aber es gibt neue Probleme

Melchiorshausen - Von Sigi Schritt. An das seit geraumer Zeit behobene Dauerärgernis kann sich der Umweltbeauftragte der Gemeinde, Ulf Panten, noch gut erinnern: Bis vor zwei Jahren hatten Unbekannte das Parkplatz-Gelände an der Bundesstraße 6 in Melchiorshausen und den angrenzenden Wald vermüllt.

Die Frevler hatten immer wieder Flaschen, Scherben und Verpackungen in der Tiefe des Waldes ebenso illegal entsorgt wie Pappen und den Inhalt von Gelben Säcken. Die Politik und das Straßenbauamt in Bruchhausen-Vilsen reagierten auf die Berichterstattung dieser Zeitung und stellten Sammelgefäße auf. Die Parteien begrüßten diese Maßnahme, doch nun gibt es neue, wenn auch kleinere Probleme.

„Die Situation hat sich seither deutlich verbessert“, sagt Panten. Erholungssuchende können sich wesentlich besser an der Natur erfreuen als noch vor dem Aufstellen der Müllbehälter. „Das ist insbesondere ein Verdienst der Straßenmeisterei“, lobt Panten. „Das Aufstellen von Mülleimern führt sofort zu einem sauberen Landschaftsbild. Die Aktion kann also als Erfolg gewertet werden“, bilanziert Dietrich Struthoff von der CDU.

Bewusstsein für Umwelt schärfen

„Generell ist es natürlich ärgerlich und überflüssig, wenn Müll wild entsorgt wird. Bevor der noch in Gewässern landet, macht eine ordentliche Entsorgung Sinn“, sagt Annika Bruck von den Grünen. Sie hofft, dass durch Aktionen wie „Weyhe räumt auf“ am kommenden Sonnabend, das Bewusstsein für die Umwelt geschärft wird.

+ Kartons mit Sperrabfällen gehören nicht in diesen Container hinein. © Schritt „Das Problem an der B 6 ist offensichtlich gut gelöst“, findet auch Frank Seidel von der SPD. „Immer dann, wenn es Vermüllung gibt, muss natürlich gehandelt werden. Papierkörbe, die gestohlen sind, müssen ersetzt und die, die voll sind, müssen geleert werden.“ Ein neuer Punkt ist beispielsweise im Gewerbegebiet Dreye. Das hat sich prächtig entwickelt“, so Seidel. Allerdings bringe es mit Fernlastverkehr auch dort Probleme mit Müll mit sich. „Da muss was geschehen“, so Seidel.

Zurück nach Melchiorshausen: Vor einem halben Jahr hat die Straßenmeisterei die Abfuhr ihrer Behälter auf eine andere Grundlage gestellt. Zwar hätten die Verkehrsteilnehmer nicht mehr ihren Unrat in der Tiefe des Waldes abgeladen, doch dafür hätten nun volle Windeln neben den Behältern gelegen. Außerdem lagen ab und zu häusliche Sperrabfälle in der unmittelbaren Nähe. „Das war ebenfalls ein Ärgernis für die Mitarbeiter der Straßenmeisterei“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Andine Sieling.

Die Straßenkontrolleure leerten die Tonnen und schütteten diesen in einen Container auf dem Hof der Straßenmeisterei. „Als der voll war, holten ihn Mitarbeiter der Bassumer Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) ab.

Zerstörungen an Rollcontainern

Seit einem halben Jahr ersetzt ein Roll-Container in Melchiorshausen die Metallbehältnisse. Zwei weitere befinden sich in Bruchhausen-Vilsen, ebenfalls an der Bundesstraße 6. „Wir geben jährlich für die Abholung 12.000 Euro aus“, rechnet Sieling vor. Um die Öffnung zu verkleinern sicherten die Mitarbeiter den Deckel mit einer Kette. „Unbekannte haben die Kette mehrfach zerstört“, berichtet Sieling. Eine Anzeige gegen unbekannt will das Amt nicht stellen.

„Das ist eine Sachbeschädigung“, sagt Holger Baur, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Weyher Polizeikommissariats. Doch es sei ohne Hinweise von Zeugen schwierig, einen Täter dieser Straftat zu überführen. Baur appelliert an die Bevölkerung, wenn jemand einen Umweltfrevler entdeckt, nicht wegzuschauen: „Der Missstand muss deutlich benannt werden.“

Andreas Nieweler, Geschäftsführer der AWG, äußert Unverständnis, dass in den Containern Dinge wie Hausrat, Pappe und Wertstoffe landen, die eigentlich in die Behälter rund einen halben Kilometer entfernt hinein gehören. „Wir entsorgen die beim Wertstoffhof der AWG sogar kostenlos.“ Wer wissen will, wohin er seine Reststoffe bringen kann, sollte die AWG-App aus dem Internet herunterladen. Dort seien auch alle Standorte der (Problemabfall-)Sammelstellen und der Glascontainer aufgelistet.

Die Idee, ein Schild am B6-Parkplatz aufzustellen, das mit einer locker formulierten Botschaft auf den Wertstoffhof in der Nähe hinweist, finden sowohl der AWG-Geschäftsführer als auch die Leiterin der Straßenmeisterei gut. Die meisten Lastwagenfahrer verhalten sich vorbildlich, aber es gebe auch die wenigen schwarzen Schafe. Vielleicht lasse sich ja eines mit einem solchen Hinweis umstimmen, so Nieweler.