Das Spielschiff liegt vor Anker: Inklusionsspielplatz am Marktplatz nimmt Form an

Von: Marcel Prigge

Das Spielschiff liegt vor Anker: Davon konnten sich während eines Ortstermins (v.l.) Katrin Kurtz vom Behindertenbeirat, Bürgermeister Frank Seidel, Christina Mielke aus dem Fachbereich Entwicklung und Umwelt, Stadtplaner Christian Silberhorn, Ilka Rohlfing von der Firma Proludic sowie Volker Greve vom Baubetriebshof überzeugen. © Marcel Prigge

Der Bau des neuen Inklusionsspielplatzes am Weyher Marktplatz nimmt nach einer Woche der Montage bereits Form. Das Haupt-Spielgerät, ein Spielschiff, ist zum größten Teil montiert. Bei einem Ortsbesuch konnten sich Gemeindevertreter ein Bild von dem Bauprojekt machen.

Weyhe – Eine Woche wurde bereits geschaufelt und montiert, nun sind die endgültigen Ausmaße erkennbar: Auf dem Spielplatz neben dem Weyher Marktplatz entsteht derzeit ein etwa 20 Meter langes und 15 Meter breites Spielschiff. Grund dafür ist der Bau des ersten Inklusionsspielplatzes der Gemeinde. Am Donnerstag hat die Gemeinde zur Schiffs-Schau geladen.

Das Spielschiff auf dem inklusiven Spielplatz in Weyhe ist fast fertig

„Es ist eine Spezialanfertigung, ein Unikat“, sagt Ilka Rohlfing von der Firma Proludic aus Baden-Württemberg, die das Spielgerät entwarf. Der neue Dreimaster enthalte auf zwei Ebenen viele inklusive Spiele, Kletter- und sogar barrierefreie Rutschmöglichkeiten. Es werde auf breite Wege und Öffnungen sowie Aktivitäten gesetzt, die die Motorik, Geschicklichkeit und Fantasie der Kinder fördern. „Hier kommt nichts von der Stange“, schwärmt Rohlfing. Es sei auf hochwertige Materialien gesetzt worden. „Viel beschichteter Stahl, kein Holz. Es soll ja auch lange stehen und gut aussehen.“

Ein weiteres Schiff derselben Firma stünde zwar in Berlin-Marzahn, dieses sei aber anders. „Es hat eine andere Bemalung und der Aufbau ist auch verschieden.“ Zudem sei der Fallschutz unter dem Schiff in Berlin aus Sand. Ein reichlich unhandlicher Stoff für ein Inklusionsspielgerät, denn „so ist nur die obere Ebene barrierefrei“, stellt Stadtplaner Christian Silberhorn fest. Die untere Ebene sei so für Rollstuhlfahrer nicht befahrbar.

Unter dem Neubau neben dem Marktplatz soll es dieses Problem nicht geben. Der Fallschutz dort bestehe aus speziellen Holzhäckseln, die unter Druck ineinander greifen und so einen befahrbaren Untergrund schaffen. Die Farbe sei außerdem passend in Blau gewählt worden. „Unser Inklusionsspielplatz wird einmalig im ganzen Landkreis sein“, unterstreicht Silberhorn.

Aufruf der Gemeinde-Bewohner: Name für Spielschiff gesucht

„Allerdings hat das Schiff noch keinen Namen“, sagt Rohlfing und schlägt Bürgermeister Frank Seidel einen Aufruf in der Gemeinde vor. Dieser zeigt sich begeistert: „Eine wirklich gute Idee. So können sich die Bürger beteiligen.“ Wie dies vonstatten gehen soll, soll demnächst geprüft werden. Aber schon jetzt sei das namenlose Schiff ein „echter Leuchtturm“ für den Ortskern und wichtig für die Inklusionsziele der Gemeinde. „Als Inklusionsspielplatz ist das echt der Hammer“, so Seidel.

Das 290 000 Euro teure Bauprojekt sei zu 90 Prozent über das „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ vom Land zur Attraktivitätssteigerung von Ortskernen als Folge der Corona-Pandemie finanziert worden. „Das war nicht ohne“, betont der Bürgermeister. Das Einhalten enger Zeitfenster beim Bauvorhaben habe der Gemeinde einiges abverlangt. „Es ist aber auch eine riesige Möglichkeit für uns gewesen.“ Noch ist der Bau jedoch nicht fertig. „Der Stapellauf ist erst im November“, erklärt Seidel. Neben weiteren Spielgeräten, darunter Federtiere in Delfinform, muss das Oberdeck des Schiffes befahrbar gemacht werden. Eine Rampe von maximal sechs Prozent Gefälle sei dafür nötig. „Entsprechend lang wird also auch die Auffahrt“,erläutert Rohlfing. Die Ausmaße des Schiffes und der vorhandene Platz seien Herausforderungen gewesen. „Aber es passt genau, und auch die Bäume können stehen bleiben. Alle haben bis jetzt eine großartige Arbeit geleistet.“