Das neue Zuhause des Schachklubs: Vorsitzender des SK Kirchweyhe stellt Saal für die Erste Bundesliga vor

Von: Marcel Prigge

Hier werden sie sitzen, die Bundesligisten: Peter Orantek, Vorsitzender des SK Kirchweyhe und Gründer der 127-Schachstiftung, beschreibt, wie es im neuen Schach-Saal aussehen soll. © Prigge

Der Schachklub Kirchweyhe spielt in der kommenden Saison erstmals in der Ersten Bundesliga. Aus diesem Grund werden neue Räume benötigt, die zurzeit an der Kirchweyher Straße entstehen.

Kirchweyhe – Von außen sieht es fast fertig aus, ein Blick ins Innere verrät, dass noch viel Arbeit geleistet werden muss. An der Kirchweyher Straße entsteht ein Neubau, in dem neben sechs Wohnungen und drei Gewerben künftig auch der Schachklub Kirchweyhe unterkommen soll. Der Grund für die neuen Räume: Erstmalig wird der Verein in der kommenden Saison in der ersten Schach-Bundesliga spielen. Peter Orantek, Vorsitzender des Klubs, lädt zur Besichtigung ein und erklärt das Bauvorhaben.

Auf der Sonnenseite des Schachspiels: Saal im Erdgeschoss sonnig gelegen

Vor knapp vier Jahren sei mit den Planungen begonnen worden, nach dem Abriss der alten Druckerei in Kirchweyhe startete der Bau. Mittlerweile sieht der Neubau an der Kirchweyher Straße fast bezugsfertig aus. „300 Quadratmeter pro Etage“, bemisst Orantek das Gebäude. Der Vereinsvorsitzende und Gründer der 127Schach-Stiftung betont, dass die neue Heimat des Schach-Bundesligisten im Erdgeschoss zu finden sein wird. Genauer: Im Südteil des Gebäudes, an dem nicht mit mannshohen Fenstern gespart wurde. „Wir haben dann die meiste Zeit des Tages die Sonne hier“, erklärt er. „Wenn wir schon bauen, dann suchen wir uns auch den besten Platz aus.“ Denn Oranteks Stiftung ist Geldgeber der Baumaßnahme. Der SK Kirchweyhe wird demnach mit den Erlösen des Grundkapitals gefördert.

Kosten steigen: Bauvorhaben in Zeiten zweier Krisen

Da der Bau in der Zeit zweier Krisen, der Pandemie sowie des Ukraine-Krieges, falle, seien die Kosten für die Errichtung gestiegen. 1,3 Millionen Euro sollte das Gebäude kosten, mittlerweile seien es zwei Millionen. „Und da die Stiftung eine juristische Person ist, die keinen Schulden machen darf, dürfen wir auch keine Kredite aufnehmen. Wir müssen auch jetzt bereit sein, alle Mehrkosten in der Tasche zu haben.“

Von außen fast fertig: der Neubau an der Kirchweyher Straße. © Prigge

Auch wenn die Stiftung finanzielle gut dastehe, dessen Gründer sei in Armut aufgewachsen „Ich habe jeden einzelnen Pfennig zusammensparen müssen“, verrät Orantek. Nachdem er jedoch verstanden habe, dass Schach kein Spiel, sondern eine Sprache sei, die es zu decodieren gilt, habe er begonnen, sein Geld an der Börse anzulegen. „Ich sehe die Fähigkeit als Geschenk“, meint Orantek, weshalb er einen Teil der Gelder gemeinnützig mithilfe seiner Stiftung zurückgeben wolle.

Saal, Analyseraum, Toiletten und Abstellkammer: bis zu 200 Quadratmeter Platz für Schachspieler

Das kommt auch dem neuen Schachhauptquartier des SK Kirchweyhe zugute. Wesentlich größer als im alten Domizil, im sogenannten „Schachschloss“ in Weyhe, werden die neuen Räume sein. Auch, weil der Deutsche Schachbund eine gewisse Fläche fordere, erzählt der Vorsitzende. Mindestens 150 Quadratmeter müsse der Verein bereitstellen, zwischen 170 und 200 Quadratmeter stünden künftig zur Verfügung. Und der Platz werde auch benötigt: Da immer an den Wochenenden mindestens zwei Spieltage über die Bühne gehen, würden immer mehrere Mannschaften anreisen. Orantek plane deshalb mit vielen 80 mal 120 Zentimeter großen, vom Deutschen Schachbund genormten Tischen für die Spieler. Hinzu kommen Plätze für die Schiedsrichter. „So einen großen Schach-Saal gibt es sonst nirgendwo in Deutschland. Andere Vereine mieten sich Hotels mit entsprechenden Räumen“, schwärmt Orantek von dem Projekt.

Neben dem Hauptsaal entstehe zudem noch ein Analyseraum, in dem die Spieler über ihre Partien sprechen dürfen, Toiletten, eine Küche sowie ein Abstellraum. Ebenfalls für den Schachklub reserviert sei der große Spitzdachboden, der unter anderem als Lager genutzt werden soll.

Insgesamt 23 Parkplätze werden künftig direkt am Gebäude zur Verfügung stehen. „Insbesondere für die Menschen, die in die Wohnungen einziehen und die neuen Gewerbe“, verrät Orantek. Die Schachspieler der Bundesligisten würden alle per Bahn, oder sogar mit dem Flugzeug anreisen. Denn viele Spieler würden aus dem europäischen Ausland stammen.

Drei Gewerbe und sechs Wohnungen: Gespräche für künftige Mieter laufen

Im restlichen Teil des Erdgeschosses könnte ein, und im ersten Stock zwei Gewerbe unterkommen. Gespräche diesbezüglich würden zwar bereits laufen, diese seien bislang jedoch nicht erfolgreich gewesen. Ein Bäckergewerbe hätte die Aufteilung der Räume nicht gefallen, ein anderes forderte eine Straße um das Gebäude herum. Er habe so etwas wie ein Drive-in gewollt, so Orantek. „Und das geht hier nicht.“

Im Zeitplan müsse sich die Stiftung aber flexibel zeigen. Der ursprüngliche Termin für die Fertigstellung sei im Oktober gewesen. Dieser verzögere sich bis in den März. Denn wie viele andere Bauprojekte auch, sei ebenfalls das Gebäude an der Kirchweyher Straße von Verzögerungen und Lieferengpässen betroffen gewesen, so Orantek. „Aber ich schätze, dass wir den Termin auch nicht schaffen werden.“ Eher werde das Gebäude im April oder Mai bezugsfertig sein.