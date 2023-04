„Ich war baff“: Besitzer will Hund wegen Allergie einschläfern – Pension rettet Käthe das Leben

Von: Marcel Prigge

Nachdem ihr alter Besitzer Käthe nicht mehr haben wollte, wird jetzt ein neues Zuhause für die Hündin gesucht. Die kleine Hundestube in Weyhe hat sie zunächst einmal aufgenommen. © Die kleine Hundestube

Die kleine Hundestube aus Weyhe hat der Hündin Käthe vermutlich das Leben gerettet. Ihr Besitzer wollte sie nach seinem Urlaub einschläfern lassen. Sie litt an einer Allergie. Dem Besitzer war das zu teuer.

Weyhe – Die kleine Hundestube in Weyhe betreut zurzeit eine Hündin, die eigentlich schon tot sein sollte: Die kleine Käthe ist aufgrund eines Urlaubes in die Pension gegeben worden. Nach der Wiederankunft des Besitzers sollte die Hündin eingeschläfert werden, da er die Tierarztkosten nicht mehr decken konnte. Die Hundepension startet eine Rettungsaktion, der Käthe vermutlich das Leben rettete. Jetzt rufen sie zu Spenden auf – und idealerweise findet Käthe so auch langfristig ein neues Zuhause.

Aussetzen oder Einschläfern: Besitzer von Käthe wollte Hündin wegen Krankheit loswerden

Alles begann im Dezember 2021, erzählt Christiane Wurth. Sie betreibt mit Tochter Constanze Wurth „Die kleine Hundestube“ in Weyhe im Landkreis Diepholz in Niedersachsen. „Es meldete sich dieser Mann, der seine Hündin abgeben wollte, bevor er nach Texas verreist“, erinnert sie sich. Dabei sei klar geworden, dass es sich auch um „den letzten schönen Urlaub“ für die kleine Käthe handeln sollte. „Er hat erzählt, dass er jemanden hätte, der Käthe einschläfern würde. Zweimal hatte er bereits vor dem Gebäude gestanden und zweimal seine Termine verstreichen lassen.“

Die kleine Hundestube in Weyhe kümmerte sich um die Behandlungen der Tierärzte. So konnten die Medikamente für Hündin Käthe reduziert werden. Jetzt braucht sie lediglich eine Spritze pro Monat. © Die kleine Hundestube

Voller Entsetzen hörte sich Wurth die Worte des Mannes an. „Ich fragte erst einmal ,Warum‘. Hatte sie Krankheiten? Das ist ja auch für die Tiere, die zu der Zeit in unserer Hundestube lebten, eine wichtige Information.“ Es stellte sich heraus, dass die Hündin eine Futtermittelallergie habe.

Sie hätte Tabletten nehmen müssen – und diese seien eben sehr teuer. „Die Kosten würden ihn auffressen. Gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, welcher Tierarzt denn bitte einen Hund aufgrund einer Futtermittelallergie einschläfern lassen würde. Er beteuerte jedoch, dass er da jemanden kenne.“

Tierärzte reduzieren Kosten: Trotz Hilfe will der Besitzer Käthe weggeben

„Aber Käthe war zum Dahinschmelzen“, so Wurth weiter. Sie beschloss, die Hündin aufzunehmen und zu einer bekannten Tierärztin zu bringen. Auf eigenen Kosten gelang so, dass die Medikamente reduziert werden konnten. „Die kamen dann aus ihrem Urlaub wieder und ich habe gedacht, die freuen sich, wenn ich ihnen erzähle, dass Käthe nur noch eine Tablette und nicht mehr drei braucht.“

Dies würde die Kosten erheblich senken. 100 Tabletten dieser Art würden etwa 180 Euro kosten. Doch als der Mann zum Abholen kam, erzählte er, dass er sich schon an den Gedanken gewöhnt habe, sich von der Hündin zu trennen. „Ich war baff. Und dann entschied ich, dass die Käthe hier bleibt“, erzählt Wurth. Der Besitzer müsste nur die Versicherung und die Steuern zahlen. Derweil suche sie einen Platz, an dem Käthe langfristig bleiben könne.

Nach einem Spendenaufruf auf Facebook, bei dem für die Tierarzt- und Futterkosten für Käthe gesammelt werden soll, wird nun für die Hündin ein neues Zuhause gesucht. © Die kleine Hundestube

Mithilfe von Tierärzten gelang es, die Hündin zu behandeln. Es seien Spritzen probiert worden und der Zustand der Hündin verbesserte sich. Jedoch kratzte sich Käthe andauernd. Es folgte eine Lebensmittelauschlussdiät, da Wurth vermutete, sie sei gegen die Brühe, die in den meisten Futtermitteln enthalten sei, allergisch. Insgesamt habe sie so 1600 Euro für Futter und Behandlungskosten im vergangenen Jahr ausgegeben.

Spendenaufruf bei Facebook gestartet, um Kosten zu decken: „Käthe soll Leben!“

Da dies eine Summe ist, die nicht leicht zu stemmen sei, entschied sich Constanze Wurth zu einem Spenden-Aufruf über Facebook. „Käthe soll leben!“, heißt es in diesem. „Auf Nachfrage teilten uns die Besitzer mit, dass sie sich zukünftig mit einer Summe von 40 Euro im Monat an den Kosten für Käthe (Futter und Arzneimittel) beteiligen würden. Sollten wir mit dieser Summe nicht einverstanden sein, würde der Besitzer Käthe abholen. Was er damit meinte, war uns sofort klar.“

Wieder halfen die Tierärzte. Über eine Kleintierpraxis ist ein Spendenkonto eingerichtet worden, auf dem Gelder für Käthe gesammelt werden. „Nach zwei Tagen waren da bereits 570 Euro drauf“, freut sich Christiane Wurth. Alles, was nicht für die Behandlung und für das Futter der Hündin benötigt werde, soll an das Tierheim Arche Noah in Stuhr gespendet werden, welches zuletzt den Besitzer einer ausgesetzten Katze suchte. In diesem hänge zurzeit auch ein Infoblatt zu Käthe aus. Denn für sie wird nun ein langfristigiges Zuhause gesucht.

Das Spendenkonto Unterstützer haben die Möglichkeit für Käthes Futter und Tierarztkosten zu spenden. Alles was nicht für die Hündin bis zur Vermittlung benötigt wird, soll an das Tierheim Arche Noah in Stuhr gehen. Kontoinhaber: Kleintierpraxis Dr. Seide

IBAN: DE48 2916 7624 8144 5636 00

Verwendungszweck: Spende für Käthe / KD: 7270

Neues Zuhause für Käthe gesucht: Hündin sei kinderfreundlich, sportlich und könne auch mit ins Büro

„Es würde mich freuen, wenn sie jemanden ganz für sich hat“, sagt Wurth und erklärt, auf was sich Interessierte bei der Hündin einstellen müssen. Käthe könne schlecht alleine gelassen werden. Auch dürfe man die Hündin nicht zu sehr belasten und sie würde gern im Mittelpunkt stehen. „Ansonsten kann sie alles: Sport, mit ins Büro … Sie ist kinderfreundlich und darf nicht unterfordert oder überreizt werden. Käthe ist ein fröhlicher Hund, der einem immer mit einem Indianergeheul begrüßt.“

Die kleine Hundestube Bollmannsdamm 67

28844 Weyhe E-Mail: constanzewurth@gmx.de

Insgesamt wünsche sie sich, dass nur wirklich interessierte und bereits erfahrende Hundehalter auf sie zwecks Vermittlung zukämen. Käthe bekomme einmal im Monat eine Spritze (Cytopoint) und keine Tabletten mehr. Ansonsten sei sie kerngesund und freue sich auf viele weitere Lebensjahre. „Sollte sich jemand für Käthe finden – was uns wirklich freuen würde – bieten wir der Person natürlich an, Käthe unentgeltlich in der Pension aufzunehmen, sollte der neue Besitzer in den Urlaub fahren.“