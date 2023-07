Vorfreude auf das Kreisfeuerwehrzeltlager

Von: Sigi Schritt

Teilen

1 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

2 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

3 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

4 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

5 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

6 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

7 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

8 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

9 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

10 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

11 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

12 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

13 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

14 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

15 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

16 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

17 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

18 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

19 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

20 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

21 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

22 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

23 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

24 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

25 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

26 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

27 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

28 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

29 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

30 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

31 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

32 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

33 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

34 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

35 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

36 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

37 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

38 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

39 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

40 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

41 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

42 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

43 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

44 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

45 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

46 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

47 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

48 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

49 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

50 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

51 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

52 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

53 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

54 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

55 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

56 / 56 Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Stunden vor dem Start. Impressionen vom Freitag. © Sigi Schritt

Weyhe - Emsiges Treiben auf dem 16 Hektar großen Gelände des Kreisfeuerwehrzeltlagers in Weyhe: Am Freitag, einen Tag vor Beginn, richten Betreuer und Helfer der einzelnen Jugendfeuerwehren den Platz her. Sie bauen die Zelte auf und sorgen für eine Wohlfühlambiente. Am Samstag um 17 Uhr wird das Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe offiziell eröffnet. Gäste sind willkommen.