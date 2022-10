Interview: Ulrike Herrmann über grünes Schrumpfen und das Ende des Kapitalismus

Von: Dierck Wittenberg

Ulrike Herrmann kommt am 3. November nach Weyhe. © Andrew James Johnston

Wir müssten unsere Wirtschaftsleistung an verfügbare Öko-Energie anpassen, fordert Ulrike Herrmann im Interview. Am 3. November liest die Journalistin in Weyhe aus „Das Ende des Kapitalismus“.

.Weyhe – Ulrike Herrmanns Bücher treffen einen Nerv: Im September ist „Das Ende des Kapitalismus“ erschienen, das sich erneut in den Sachbuch-Bestsellerlisten hält. Die Wirtschaftskorrespondentin der Berliner „taz“ ist inzwischen auch einem breiten Publikum bekannt, aus Talkshows wie Maischberger oder Markus Lanz. Dort warf sie zuletzt dem Investor Frank Thelen vor, eine überholte Inflationstheorie zu vertreten.

Auf Einladung von Attac kommt Herrmann am 3. November mit ihrem neuen Buch in die KGS Leeste. Über „Das Ende des Kapitalismus“ hat sie mit vorab mit der Kreiszeitung gesprochen.

Sie schreiben vom Ende des Kapitalismus. Ist das als Warnung vor einem Zusammenbruch oder als Forderung zu verstehen?

Das ist eine Beschreibung: Der Kapitalismus wird in jedem Fall zusammenbrechen. Schon jetzt tun die Deutschen so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen, und es gibt ja bekanntlich nur eine Erde. Eigentlich dürfte die deutsche Wirtschaft nicht mehr wachsen, sondern müsste schrumpfen. Der Kapitalismus braucht aber Wachstum, um stabil zu sein. Wenn wir jetzt nicht freiwillig aus dem Kapitalismus aussteigen und damit die schlimmsten Kipppunkte der Klimakrise vermeiden, dann bricht die Wirtschaft wenig später dadurch zusammen, dass die Klimakrise sich dramatisch verschärft.

Ein Kapitalismus ohne Wachstum ist für Sie nicht vorstellbar?

Sie dürfen nicht denken, dass ich eine Kapitalismuskritikerin wäre. Ich finde das System faszinierend, weil es Wachstum und Wohlstand ermöglicht hat. Der einzige Nachteil ist, dass der Kapitalismus Wachstum benötigt, um stabil zu sein, und sofort in Krisen gerät, wenn Wachstum nicht mehr darstellbar ist.

Der Kapitalismus hat ja durchaus schwere Krisen überstanden, was ist diesmal anders?

Die Krisen, die es sonst gibt, sind endogene Krisen und entstehen aus dem Kapitalismus selbst. Also entweder Finanzblasen, weil die Banken und Investoren spekuliert haben, oder Konjunkturkrisen: Alle investieren frohgemut, aber dann sind manche Märkte gesättigt. Irgendwann wird neu investiert und das Wachstum geht wieder los. Diesmal ist es insofern anders, als wir nicht mehr wachsen können, weil die Natur es nicht aushält. Es gibt zwei absolute Grenzen, die jetzt sichtbar sind. Die eine ist die Rohstoffgrenze, und die andere ist die Umweltgrenze.

Es gibt Bemühungen, grün zu wachsen. Warum glauben Sie, dass das nicht funktionieren wird?

Die Kernidee des „grünen Wachstums“ ist, dass man auf fossile Energie verzichtet, weil Gas, Öl und Kohle enorme Mengen an CO 2 emittieren. Sie sollen durch grüne Energie ersetzt werden, also Solarenergie oder Windkraft. Das ist auch richtig. Aber das Problem ist, dass Öko-Energie absehbar knapp und teuer bleiben wird und einfach nicht reichen wird, um das Wachstum und die ganze Wirtschaftsleistung zu befeuern. Grünes Wachstum kann nicht das Konzept sein. Es müsste eigentlich grünes Schrumpfen sein. Wir müssten unsere Wirtschaftsleistung an die verfügbare Öko-Energie anpassen.

Wie muss man sich grünes Schrumpfen vorstellen?

Es könnte sein, dass die Öko-Energie nur für 50 Prozent unserer jetzigen Wirtschaftsleistung reicht. Wenn wir unsere Wirtschaft tatsächlich halbieren müssen, dann wären wir wieder so reich wie 1978. Wer damals dabei war, weiß: Wir waren genauso glücklich wie heute. Manchmal sagen die Leute auf meinen Vorträgen sogar: Nein, wir waren glücklicher! Natürlich muss man nicht genau in das Jahr ‘78 zurückkehren. Krebstherapien, die seitdem sehr viel besser geworden sind, kann man beibehalten. Man kann wahrscheinlich auch weiterhin das Smartphone nutzen, um die Jugend zu beruhigen. Andere Branchen werden aber nicht überleben. Aus meiner Sicht ist klar, dass man nicht fliegen kann, weder Langstrecke noch Kurzstrecke. Theoretisch lässt sich zwar auch Öko-Kerosin herstellen, aber das ist so energieaufwendig, dass der Ökostrom dafür nicht reicht. Ein anderes umstrittenes Thema sind die privaten Autos. E-Autos fahren zwar schon auf unseren Straßen, aber es wird mehr als eine Tonne Material bewegt, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu befördern. Diese Art von Energieverschwendung wird man sich mit Ökostrom nicht mehr leisten können. Das ist nicht das Ende der Mobilität, man kann ja auch Bus fahren.

Es würde also auf Verzicht hinauslaufen.

Genau, aber das Problem ist gar nicht der Verzicht, weil – wie gesagt – das Leben auch 1978 schön war, als wir nur die Hälfte der Wirtschaftsleistung hatten. Die Schwierigkeit ist, dass in Deutschland 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt in der Automobilindustrie beschäftigt sind. In der Flugindustrie sind es nochmal 850 000. Die Chemieindustrie hätte auch Schwierigkeiten und müsste etwa um die Hälfte schrumpfen, weil sie so viel Energie benötigt. Es entfallen also sehr viele Arbeitsplätze. Trotzdem wäre es nicht das Ende der Arbeit, denn es entstehen auch neue Jobs. Man muss zum Beispiel Windräder aufstellen, wahrscheinlich die Wälder aufforsten. Ökolandbau braucht sehr viel mehr Menschen als die industrielle Landwirtschaft. Es gibt Arbeit, aber Millionen Menschen müssen sich umorientieren. Da braucht jeder zu jedem Zeitpunkt die Gewissheit, dass man ein Einkommen hat, dass man sicher ist, dass man nicht vergessen wird. Das braucht staatliche Planung. Sonst hat man eine schwere Wirtschaftskrise und als Nächstes einen rechtsradikalen Diktator an der Macht. Doch in der Klima-Diskussion kommt bisher überhaupt nicht vor, wie man sich diese Transformation vorstellen soll.

Für die es ein historisches Vorbild gibt?

Ja. In der Geschichte gab es schon ein Beispiel, wo erfolgreich eine Wirtschaft geschrumpft wurde, ohne dass dies im Chaos geendet und ein Diktator an die Macht gekommen wäre. Das ist die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Die Briten mussten ihre Konsumindustrie schrumpfen, um die Fabriken freizuräumen, um Waffen herzustellen. Also hat der Staat Vorgaben gemacht, was noch produziert wurde – und die knappen Güter gerecht verteilt. Diese Rationierung war ungemein populär, weil Reiche und Arme das Gleiche bekamen. Das ist auch unsere Zukunft. Wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen, brauchen wir staatliche Planung und Gerechtigkeit.

Lesung und Diskussion

Donnerstag, 3. November, im Kulturforum der KGS Leeste ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.