Störung im Netz der Deutschen Glasfaser in mehreren Weyher Ortschaften – und darüber hinaus

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Das Glasfasernetz in Weyhe ist gestört. © Sina Schuldt/dpa

Eine Störung im Glasfasernetz hat dazu geführt, dass seit Mittwochnachmittag in mehreren Weyher Ortsteilen Telefon und Internet ausgefallen sind. Betroffen waren Kunden der Deutschen Glasfaser. In der Störungsmeldung auf der Internetseite des Unternehmens wurde nur Weyhe als betroffene Kommune namentlich genannt. Auch eine Ursache nannte die Meldung nicht.

Weyhe – Die nannte Dennis Slobodian, der bei der Deutschen Glasfaser für die Unternehmenskommunikation zuständig ist, auf Nachfrage der Kreiszeitung. Demnach handelt es sich um „einen physischen Kabelschaden“. Also ein Schaden, wie er etwa durch Tiefbau-Arbeiten auftreten kann.

Beschädigt wurde dem Sprecher zufolge ein Backbone-Kabel, sozusagen eine Hauptverbindung. Außer in Weyhe waren deshalb auch in Stuhr sowie in Holdorf und in Neuenkirchen-Vörden Glasfaser-Kunden vom Netz getrennt. Insgesamt „knapp über 4 500 Kunden“, sagte der Sprecher. Wie aus Beiträgen von Weyher Facebooknutzern hervorgeht, waren nicht alle Weyher Ortsteile (gleichzeitig) betroffen. Aber Nutzer aus Leeste, Melchiorshausen und Erichshof meldeten, dass sie seit Mittwochnachmittag vom Netz getrennt seien.

Deutsche Glasfaser in Weyhe gestört: A1 muss teilgesperrt werden

Das beschädigte Kabel habe die Deutsche Glasfaser von einem anderen Unternehmen gemietet, so Slobodian. Techniker seien noch in der Nacht auf Donnerstag vor Ort gewesen, um den Schaden zu beheben. Allerdings hätte dafür die Autobahn 1 teilgesperrt werden müssen, was kurzfristig nicht möglich gewesen sei.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Ob es zu dieser Teilsperrung gekommen ist, konnte Slobodian nicht sagen. Aber, Stand Donnerstag, 17 Uhr: „Die Techniker von unserem Partner sind gerade dabei, den Schaden zu beheben.“ Damit bestand für Glasfaser-Kunden die Hoffnung, dass Telefon und Internet zum Abend hin wieder funktionieren. Kurz vor 18 Ur war in der Störungsmeldung aber weiterhin zu lesen: „Erwartete Lösungszeit: unbekannt.“ Am Freitagvormittag war dann die Aktualisierung für den Bereich „Störung Niedersachsen / Weyhe – Festnetz, Internet, TV“ zu lesen: „behoben“.