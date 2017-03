„Damit nicht die Decke auf den Kopf fällt“

WEYHE - Von Sigi Schritt. Nein, der Club der Alleinstehende mit Sitz in Kirchweyhe ist kein Heiratsvermittlungsinsitut. Und doch haben sich in den vergangenen Jahren in den Reihen der derzeit mehr als 100 Mitgliedern einige Paare gebildet – immerhin der erste Schritt, um in den Ehehafen einzulaufen.

„18 Paare gibt es“, sagt die Vorsitzende Inge Ringel. Obwohl gerade diese Frauen und Männer eben nicht mehr wie die anderen Club-Mitglieder alleinstehend seien, kämen sie weiterhin zu den Club-Treffen, sagt die Vorsitzende erfreut.

Für die Menschen ohne festen Partner sei der Verein seit 32 Jahren ein fester Anlaufpunkt. Sie kommen aus vielen Gemeinden des Kreises, aber auch aus Achim und Bremen. Klaus Schneider reist aus Gerlingen bei Stuttgart an.

„Wir organisieren 50 Veranstaltungen im Jahr. Und das insbesondere an den Wochenenden, wenn also den Singles gerade am Sonnabend und Sonntag sprichwörtlich die Decke auf den Kopf zu fallen droht. Es geht um Ausflüge und Mehrtagestouren“, so Ringel. Die Gruppe, deren Mitglieder das Alter 60 plus erreicht haben, bereist gerne die Mosel. „Im vergangenen Jahr zog es uns auch nach Salzburg.“ Die Mitglieder fahren in dieser Saison nicht immer weite Strecken: Ziele sind laut Ringel der Eurostrand in der Heide bei Fintel, die Matjeswoche bei Glücksstadt, Husum und Hannover.

Feste Programmpunkte seien beispielsweise die jährlichen Grillfeste sowie die Herbstbälle, sagt sie.

Äußerst beliebt seien auch die Tanztee-Veranstaltungen. Die nächste soll am 30. April in Gessel im Spreekenhoff in der Zeit von 14.30 bis 19 Uhr über die Bühne gehen.

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Spreekenhoff hat Klaus Schneider Kassenwartin Rosmarie Thode aus Bassum abgelöst. Neue zweite Vorsitzende ist Gudrun Göttsche. Jutta Persch aus Brinkum hatte ihr Amt zur Verfügung gestellt.

Geehrt:

30 Jahre: Monika Helms

15 Jahre: Gudrun Göttsche, Christel Hoffmann

10 Jahre: Anke Jacob, Marianne Ortscheidt, Gerdi Daum, Uschi Hüsing

5 Jahre: Gerold Pleus, Johann Lautz, Hildegard Requardt