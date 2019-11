Für den Herbstmarkt in Kirchweyhe kommt sogar „Bovi“ zurück

Trockene Witterung und viele Angebote

+ © Jysch Traditionell setzt der Besucherstrom erst mit dem Beginn der Sonntagsöffnung der Geschäfte ab 13 Uhr so richtig ein. Das ist auch beim Herbstmarkt 2019 der Fall. © Jysch

Kirchweyhe – Bummeln, shoppen, schlemmen und ein gutes Gespräch mit Leuten, die man lange nicht gesehen oder vorher noch gar nicht gekannt hatte: Das alles war auf dem diesjährigen Herbstmarkt im Zentrum von Kirchweyhe möglich. Wie in den Vorjahren hatte sich der Weyher Gewerbering um die Organisation der herbstlichen Attraktion verdient gemacht. Der für den zweiten November-Sonntag eingeplante Markt wurde in diesem Jahr um eine Woche vorgezogen. Grund ist die Wahl eines neuen Weyher Bürgermeisters am 10. November.