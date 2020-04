Corona als Risikopatient erlebt

Weyhe - Von Sigi Schritt. „Todesangst hatte ich nicht. Man sollte aber die Corona-Erkrankung ernst nehmen.“ Das sagt Dietrich Struthoff aus Weyhe. Er weiß, wovon er spricht: Denn der Leester war kürzlich an Covid-19 erkrankt, und es ging ihm nach eigenen Angaben „sehr schlecht“.

Der Vorsitzende des örtlichen CDU-Verbandes berichtet ganz offen von seiner Krankheitsgeschichte, weil er Menschen die Furcht nehmen will, aber dennoch zur Vorsicht mahnt. Struthoff blickt aber auch in die Zukunft und hinterfragt Vorgehensweisen, die er selbst erlebt hat, denn nach der Krise sei vor der Krise.

Ohne Milz, ohne Gallenblase und auch ohne eigene Nieren zähle er sicherlich zu einer Risikogruppe, so Struthoff, der seit ein paar Tagen wieder fit ist. „Ich habe die Krankheit gut überstanden und bin froh, dass ich es hinter mir habe.“

Corona müsse man deshalb ernst nehmen, weil die Krankheit wie eine „schwere Grippe zu sehen ist, die auf andere Organe wie Herz, Nieren und Lungen übergehen kann“. Man müsse sie annehmen. Wenn man weiß, dass man krank ist, sollte man sich auskurieren, so sein Tipp. Das gelte nicht nur für Corona, sondern auch für andere Krankheiten.

Corona kam für ihn Schlag auf Schlag: Am ersten Tag sei ihm richtig schlecht gewesen, dann hatte er für mehrere Tage Fieber und auch Kopfschmerzen. „Ich fühlte mich schlapp, hatte Husten und noch nicht einmal Lust, Zeitungen zu lesen oder Fernsehen zu schauen.“

Ein paar Tage nach dem Ausbruch erhielt er eine Einladung zu einem Corona-Test. Struthoff musste dafür quer durch den Landkreis fahren. „Die Station befand sich neben dem Kreishaus in Diepholz“, berichtet er. Bevor er in jenes Gebäude eintreten durfte, musste er allerdings warten. „Ich musste draußen bei vier Grad stehen“, kritisiert er. Dann wurde er reingebeten, ein Stäbchen wurde in den Rachenraum geschoben, und er konnte wieder gehen. Nach ein paar Tagen bestätigte sich seine Vermutung: Er sei an Covid-19 erkrankt, hieß es. Müssen Menschen aus dem Nordkreis wirklich in den Südkreis, hinterfragt er die Prozedur.

Dietrich Struthoff richtet einen Appell an die ängstlichen Menschen, sich von Covid-19 „nicht verrückt machen zu lassen“. Auch er habe Bilder von Militärlastern in Italien gesehen, die allesamt Särge mit Toten transportiert hätten, die an Corona gestorben seien. „Nein, man muss nicht bibbernd auf dem Sofa sitzen.“ Wer Vorerkrankungen hat, müsse solange aufpassen, bis es einen Impfstoff gibt.

Weshalb bei ihm die Krankheit offenbar glimpflich vorbeizog? Struthoff führt seine Genesung nach eigenen Angaben darauf zurück, dass er immer viel Sport getrieben hat. „Ich rauche nicht, ich saufe nicht und habe kein Übergewicht.“ Außerdem sei er viel mit dem Rad unterwegs und somit an der frischen Luft. Er habe sich zudem „gegen alles Mögliche impfen lassen“. Außerdem achte er auf seine Ernährung und nehme jede Kontrolluntersuchung wahr. Deshalb könne er es auch nicht verstehen, weshalb sich einige Menschen als Impfgegner aufspielen und Verschwörungen vermuten. „Das Problem mit Corona haben wir, weil es keine Impfung gibt“, so Struthoff. Es sei eine „rücksichtslose, egoistische Einstellung, wer öffentlich dazu aufruft, künftige Impfungen zu meiden“, findet der Christdemokrat. Natürlich könne es Probleme geben, wenn der der Körper durch eine solche Injektion geschwächt wird, aber die Masse bleibt geschützt. „Wenn eine Herde immun ist, bricht die Krankheit in sich zusammen. Also, solange kein Impfstoff zur Verfügung steht, müssten sich die Menschen eben an Hygienevorschriften halten.“ Das gilt seiner Ansicht nach auch für die Unternehmen und Geschäfte. „Wenn ein Laden sich nicht an Hygienevorschriften hält, sollte er dichtgemacht werden können“, findet Struthoff.

Nach der Krise müssen die Prozesse in den Kommunen sowie im Land und im Bund genaustens analysiert werden: Waren die Abläufe richtig, oder war alles übertrieben? Struthoff möchte, dass die Bundesländer Erkenntnisse für die Zukunft gewinnen. Es werde jedoch darüber zu reden sein, ob es richtig sei, dass zum Beispiel ein Bundesland wie Schleswig-Holstein seine Landesgrenze schließt, sodass zum Beispiel über Ostern kein Bürger mehr aus Niedersachsen zu seiner Eigentumswohnung fahren durfte. Er kennt Weyher, die gerne ihre Ferienwohnung in Travemünde hätten beziehen wollen, es aber nicht getan haben, weil sie befürchten mussten, an der Grenze abgewiesen zu werden. Struthoff sieht darin einen massiven Eingriff in die Grundrechte. Am anderen Ende der Republik, in Bayern, sei es auch nicht besser: Dort sitzt „mein Sohn in seinem Zimmerlein“. Dessen Arbeitgeber schickte den jungen Mann ins Homeoffice. Er habe dort weder Balkon noch Terrasse zur Verfügung – wie viele andere Bürger auch. Nur der Weg zum Supermarkt sei ihm gestattet. „Da fällt einem doch die Decke auf den Kopf“, findet der Christdemokrat. Mit welchem Recht waren die Strände an der Ostsee gesperrt, aber am Bremer Osterdeich spazieren die Menschen und begegnen sich dicht an dicht?, fragt Struthoff. „Die Länder können die Grundrechtseingriffe nicht mit dem Infektionsschutzgesetz begründen“, findet er. Er glaubt, dass Unternehmen auf Entschädigungen klagen werden. „Da wird eine große Welle auf uns zukommen.“