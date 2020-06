Corona-Krise spaltet die Wirtschaft

+ © - Stellt die Ergebnisse der FDP-Umfrage vor: Andreas Hinderks. Foto: Sigi Schritt © -

VON SIGI SCHRITT Weyhe – Für eine Umfrage in der Weyher Wirtschaft zur aktuellen Wahrnehmung und Lage der Unternehmer in der Corona-Krise hat die FDP per E-Mail 623 Unternehmen angeschrieben. Wie Andreas Hinderks, Vorsitzender der Liberalen, ergänzt, hätten elf Prozent geantwortet. Der Rücklauf aus den Branchen Groß- und Einzelhandel, Handwerk, Gaststätte, Dienstleistungen und produzierendem Gewerbe sei „für eine solche Umfrage sehr ordentlich und erlaubt repräsentative Rückschlüsse“, findet der Liberale. Die Hälfte aller Betriebe hätten die angebotene Hilfe der Kommune, des Landes oder des Bundes angenommen, sei eines der Ergebnisse. Überwiegend positiv werde die Arbeit der Gemeinde Weyhe gesehen. „Die Unternehmer wollen unterstützt, informiert und kontaktiert werden“, so Hinderks.