Corona-Krise: Kreative Lehrer

Weyhe - Von Siard Schulz. Nick Hemmelskamp klappt das Matheheft zu und schließt sein Federmäppchen. Erledigt sind seine Rechenaufgaben. Der Drittklässler hatte sie von seiner Lehrerin bekommen – per Computer. In der Corona-Krise läuft der Unterricht anders: Küche statt Klassenzimmer.

Normalerweise wäre der Drittklässler nach einer Mathestunde vielleicht auf den Pausenhof gegangen, würde sich einen Fußball schnappen und gemeinsam mit seinen Freunden dem Leder hinterherjagen – solange, bis die nächste Unterrichtsstunde beginnt. Diese Routinen wirken wie Momentaufnahmen aus einer anderen Zeit. Normal ist seit Wochen nichts mehr, die Schulen sind schon längere Zeit für den Regelbetrieb geschlossen.

Die Pandemie, die zu einer Herausforderung für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens geworden ist, hat auch das System Schule fest in ihren Bann gezogen. Unterricht wie bisher ist derzeit nicht möglich. Wie andere Schüler erhält Nick sein Unterrichtsmaterial über den neu eingerichteten Schulserver IServ – ganz digital. Diese Schulnetzwerke, wie sie beispielsweise von den Kooperativen Gesamtschulen in Weyhe schon seit Jahren genutzt werden, sind jetzt auch an den hiesigen Grundschulen in Gebrauch. Das teilt die Teamkoordinatorin für Schule, Sport, Kultur und Jugendpflege der Gemeinde Weyhe, Susanna Clottey, auf Nachfrage mit. In der AG Digitalpakt, an der alle Schulen beteiligt sind, sei schon vor längerer Zeit der Bedarf eines Schulverwaltungsprogramms für die Grundschulen deutlich geworden. Vorerst entfiel die Wahl auf den bereits bekannten Anbieter IServ, der seine Dienste überdies bis zu den Sommerferien kostenfrei zur Verfügung stellt. In den Osterferien wurde die Zeit genutzt, die Accounts der Schüler einzurichten und sich mit dem System vertraut zu machen.

Wie kann ein solches Medium in der aktuellen Zeit Hilfestellung leisten? Für die Schulleiterin der Ganztagsgrundschule Sudweyhe, Ingrid Lühmann, sind vielseitige Einsatzmöglichkeiten denkbar. „Der Messenger läuft heiß“, schmunzelt die Direktorin und meint damit die funktionierende Kommunikation unter den Kollegen, aber auch mit Schülern. Außerdem könne man Terminpläne erstellen und Dateien hochladen, die dann von den Schülern zu bearbeiten sind. Am Ende der Woche würden die Kinder ihre fertigen Arbeitspläne hochladen und über das Wochenende korrigiert zurückbekommen. Bewertet werden dürfen die Aufgaben zuhause allerdings nicht, wie Lühmann zu bedenken gibt. „Was daheim geübt wurde, kann nach Rückkehr in die Schule höchstens in kleinen Gruppen abgefragt werden“.

In einer Zeit, in der Vieles erst noch geregelt werden müsse, sei die direkte Kommunikation mit Kollegen und Eltern ein wichtiges Instrument gewesen, wie Martin Stamnitz, Schuldirektor der Ganztagsgrundschule in Leeste, darstellt: „Wichtig war uns, eine für Kinder und Eltern möglichst einfache und transparente Lösung zu finden, die zur Weitergabe von Informationen und schulischen Inhalten unabdingbar ist“. Insbesondere dies sei mit dem neuen Schulnetzwerk zu erfüllen gewesen. Wie andere Schulen ebenso, baut auch sein Kollegium auf mehre Wissensquellen und informiert über verschiedene Kanäle, wie IServ, Homepage und E-Mails. Er ist sich sicher: „Wir stehen erst am Beginn einer kaum zu überblickenden Lern- und Schulentwicklung“.

Stolz auf den Ideenreichtum und die Kreativität der Kollegen sind alle Schulleiter der Weyher Grundschulen gleichermaßen. Ob bei der Erstellung von Lernvideos oder der Bereitstellung digitaler und analoger Arbeitspläne und -unterlagen: mit hoher Leidenschaft und Einsatzbereitschaft werde allerorts versucht, die Lage so gut es geht zu bewältigen.

„Kinder und Eltern dürften in dieser schwierigen Situation eben nicht alleine gelassen werden“ – über dieses Paradigma herrscht bei den Weyher Grundschulen große Einigkeit, wie auch Susanne Paetsch, Schulleiterin der Grundschule Erichshof, zu berichten weiß. Das Material könnten sich die Schüler deshalb immer auch in den Schulen abholen. „Wir müssen sicherstellen, dass niemand mangels Drucker oder Laptop auf der Strecke bleibt“, sieht auch Konrektorin der Grundschule Lahausen, Julia Pattenhausen, die Grundschulen in der Pflicht.

Teilweise würden die Endgeräte zuhause – wenn überhaupt adäquat vorhanden – von den Eltern selbst benutzt. Und nicht jedes Elternteil habe immer die Möglichkeit, unmittelbar zu helfen.

Zu dieser ohnehin herausfordernden Situation kämen existenzielle Ängste der Eltern hinzu, erklärt die Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Katharina Warrelmann. Einige Eltern sind aufgrund der Pandemie in Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit geraten, müssten schauen, wie sie die nächste Miete bezahlen können. Für längere Zeit an einem Ort gefangen zu sein, böte auch sozialen Sprengstoff. „Einsamkeit, häusliche Gewalt und ökonomische Zwänge sind Dinge, die noch zusätzlich belastend auf die Kinder einwirken“, erklärt Warrelmann. „Corona ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die noch ganz viele soziale und psychologische Bedürfnisse hervorbringen wird“, ist sich die Gewerkschafterin und Lehrerin sicher. Sie plädiert dafür, das Thema auch jenseits von Unterrichtsmaterialien zu sehen. Eine Kerbe, in die auch Ingrid Lühmann und Susanne Paetsch schlagen: Elternhäuser, die Sprachschwierigkeiten haben, Sachverhalte nicht so gut erklären könnten, Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, für die nehme die Bildungsgerechtigkeit noch weiter ab. „Die Schere, die es vorher schon gab, die klafft immer weiter auseinander“, gibt Paetsch zu bedenken. Tagesstrukturen seien nur schwer aufrechtzuerhalten. Das alles könne auch mit digitaler Lehre nicht aufgefangen werden. Sie könnte die Arbeit in der Schule deshalb auch nicht ersetzen – soll sie aber auch gar nicht, wenn es nach den Lehrkräften geht.

„Schule ist Beziehungsarbeit“, meinen die Lehrkräfte einmütig. „Gerade die ersten schulischen Erfahrungen sind prägend für den gesamten Lern- und Bildungsprozess eines Individuums“, schildert Martin Stamnitz. Bei der Entwicklung einer selbstbewussten gesunden und weltoffenen Persönlichkeit sei vor allem das System Schule nicht wegzudenken.

Ein wenig direkter drückt es der neujährige Mathe- und Sportliebhaber Nick selbst aus: „Ich vermisse meine Freunde in der Schule“, sagt er. Er freue sich jedenfalls darauf, in wenigen Wochen wieder in den Klassenraum zurückzukehren. Dann werden die digitalen Angebote nicht verschwunden sein. Sie bleiben als sinnvolle Ergänzung und werden gern genutzt. Aber ohne den persönlichen Kontakt geht es auch nicht – darüber sind sich alle Beteiligten einig.