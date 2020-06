Die Corona-Chancen nicht verpassen

Leeste - Eine Fraktionsvorsitzende hat kürzlich den Wunsch geäußert, dass die Kirchengemeinde Leeste für ihr Weyher Gespräch über Gott und die Welt neben vielen männlichen auch weibliche Persönlichkeiten der Region einlädt. Dem ist die Kirchengemeinde prompt nachgekommen. Das betont Dagmar Neumann, die für die Kirchengemeinde die Social-Media-Kanäle Facebook sowie Instagram betreut.

Zuletzt hatte die Kirchengemeinde für ihren wöchentlichen Livestream den Fußball-Experten Arnd Zeigler, den ehemaligen Werder-Bremen-Manager Willi Lemke und den langjährigen Lufthansa-Flugkapitän Rolf Stünkel auf die roten Sessel des Gemeindehauses am Henry-Wetjen-Platz gebeten - alles Männer.

Stünkel machte jungen Menschen Mut, sich auch in der Krise für den Job im Cockpit zu begeistern. Piloten und Pilotinnen würden mit Sicherheit auch weit nach der Corona-Krise benötigt werden und der Arbeitsplatz über den Wolken sei nach wie vor so interessant wie der Liedermacher Reinhard Mey es in seinem gleichnamigen Lied beschreibt. Im Video berichtet Stünkel, welchen Flughafen in Niedersachsen Mey besingt, und dass die Anfangszeile „Wind Nordost, Startbahn null drei“ heute nicht mehr gültig ist. Es müsste heute Startbahn 02 heißen, weil sich der magnetische Nordpol geändert hätte.

Am Dienstag endet zumindest vorerst die „Männer-Serie“: Peggy Schierenbeck aus Leeste und Christiane Blenski aus Melchiorshausen stehen diesmal Pastor Holger Hiepler Rede und Antwort.

Peggy Schierenbeck hatte zusammen mit ihrem Mann Heiko über viele Jahre lang zwei Schausteller-Betriebe verantwortet - die Achterbahn Black Hole und die Bayern-Rutsche. Diese Fahrgeschäfte bauten sie europaweit auf. Neben Märkten im Inland wie dem Freimarkt und der Osterwiese in Bremen oder dem Cannstatter Wasen in Stuttgart eroberten die Leester Unternehmer auch die Herzen des Publikums in Frankreich an der Côte d’Azur, im Hyde Park in London, sowie in Städten Belgiens und der Niederlanden.

Diese beiden Fahrgeschäfte haben die Weyher Unternehmer verkauft. Eines steht in einem Freizeitpark in Süddeutschland und ein anders im Ausland - in Riad. Für das Livestream-Format sei Peggy Schierenbeck wie die Macher sagen deshalb interessant, weil sie in vielen Jahren eine profunde Menschenkenntnis erworben hat. Schierenbeck weiß, wie Schwierigkeiten im Job schnell und effizient gelöst werden können. Sie hat sich als Coach und Unternehmensberaterin fortgebildet und sich in der Region einen Namen gemacht (wir berichteten). Im Gespräch mit Pastor Holger Hiepler gibt sie Tipps, wie Firmen, aber auch Mitarbeiter und Selbstständige leichter durch die Corona-Krise navigieren können.

Christiane Blenski, Vorsitzende von Fairnet Weyhe, ist Buchautorin und Expertin in Sachen Werbung. Auch sie steuert zahlreiche Tipps bei, damit Menschen die Chancen, die sich auch in der Corona-Krise bieten, nutzen.

Eine Woche später unterhält sich der Bremer Regierungschef Andreas Bovenschulte mit den Pastoren Holger Hiepler und Ulrich Krause-Röhrs. Wie Dagmar Neumann von der Kirchengemeinde ankündigt, seien über Peggy Schierenbeck und Christiane Blenski hinaus weitere Gesprächspartnerinnen eingeladen worden. So wird es auch ein Livestream mit Gaby Letzing vom Kinderhospiz Löwenherz geben. Weitere weibliche Persönlichkeiten werden folgen.

Zuschauer müssen sich aber auf eine Neuerung einstellen: Ob der Livestream wöchentlich immer am Dienstagabend über das Facebook-Portal gesendet wird, sei fraglich, so Neumann. Die Macher hätten auch den Donnerstag im Auge. Die Social-Media-Beauftragte empfiehlt, dass Facebook-Nutzer die Seite „Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Leeste“ abonnieren, um kein Video zu verpassen. Man muss aber nicht Mitglied bei Facebook sein, um den Livestream anzusehen. Internet-Nutzer können den Link über die Homepage der Kirche anklicken oder den Videolink direkt eingeben.

Weitere Infos auf

https://kirche-leeste.wir-e.de/aktuelles, www.facebook.com/EvangelischLutherischeKirchengemeindeLeeste/live/