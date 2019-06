Mit Chrissy den Ernstfall simulieren

Gelungene Premiere: Großer Verkehrssicherheitstag der Polizei Weyhe beim Rathaus

+ Die Gäste können selbst ausprobieren, wie schwer es ist, sich nach einem Unfall vom Gurt zu befreien – wenn der Wagen auf dem Dach liegt. Fotos: Rainer Jysch

Weyhe - Von Rainer Jysch . „Lasst uns mal in Weyhe einen Verkehrssicherheitstag veranstalten“, hatten sich die Verantwortlichen im Polizeikommissariat Leeste gedacht mit dem Ziel, einen ganzen Tag lang auf Gefahrenpotenziale im Straßenverkehr hinzuweisen. Am Sonnabend stand der Parkplatz hinter dem Rathaus in Kirchweyhe von 11 bis 17 Uhr ganz im Zeichen dieser Aktion. „Es sind viele Kollegen aus Stuhr und Weyhe hier und einige Beamte von der Polizeiinspektion in Diepholz“, erklärte Pressesprecher Thomas Gissing aus Diepholz.