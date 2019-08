Ex-Informatikerin Chipo Roseline Dulani aus Simbabwe ist nun Altenpflege-Azubi

Längst Geschichte ist ihr Beruf als Business-Managerin und Informatikerin in ihrem Heimatland Simbabwe. Chipo Roseline Dulani hat ein neues Leben begonnen. Jetzt ist die 47-Jährige Auszubildende in der Pflege.

Weyhe – Es ist ein extremer beruflicher Wechsel, den Chipo Roseline Dulani lebt. Mit 46 Jahren hat sie eine Ausbildung in der Altenpflege begonnen. Obwohl sie in ihrem Heimatland Simbabwe als Business-Managerin und Informatikerin gearbeitet hat, wie sie lächelnd berichtet.

Jetzt kümmert sie sich um die Bewohner des Senioren Wohnparks Weser im Haus Lerchenhof in Weyhe-Leeste. Insgesamt 93 Senioren leben dort. Alle haben ihr Alter – und ihre ganz persönliche Geschichte. Die meisten verbringen dort dauerhaft ihren Lebensabend – mit allen seinen Herausforderungen.

Chipo Roseline Dulani hat Humor nicht verloren

Genau deshalb ist es eine besondere berufliche Aufgabe, die Chipo Roseline Dulani Tag für Tag erfüllt. Ihre Frühschicht beginnt um 6.30 Uhr, die Spätschicht um 14 Uhr. Im Oktober hat die Mutter eines 22-jährigen Sohnes ihre Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen. Drei Jahre umfasst sie.

Ihren Humor hat Chipo Roseline Dulani nicht verloren. Sie scheint die Gabe zu haben, die Wechselfälle des Lebens lächelnd zu ertragen. Dass sie die deutsche Sprache beherrscht, kann sie mit einem Zertifikat beweisen.

Chipo Roseline Dulani kam 2016 nach Deutschland

Die Stufe B 2 hat sie bisher erreicht. Die offizielle Erklärung dazu lautet: „Die Grundaussagen komplexer Texte und Aussagen werden verstanden und können wiedergegeben werden. Im eigenen Fachgebiet ist das Sprachverständnis entsprechend höher. Eine flüssige Unterhaltung mit Muttersprachlern zu verschiedenen Themen fällt leicht. Meinungen und Ansichten können jetzt auch begründet, Vor- und Nachteile von Entscheidungsmöglichkeiten verständlich erläutert werden.“

Im November 2016 war Chipo Roseline Dulani nach Deutschland gekommen. Hinter ihr lag die Flucht aus dem krisengeschüttelten Simbawe. 2017 war Diktator Robert Mugabe gestürzt worden. Noch ein Jahr zuvor lebte Chipo Roseline Dulani in Harare, der Hauptstadt Simbabwes. Das Familienleben hat dort einen großen Stellenwert. Die Auszubildende in der Pflege spricht von ihrer Großmutter, die 85 Jahre alt geworden sei, ihrer 72-jährigen Mutter und den vielen Cousinen: „Alle sind eine große Familie.“

Haus Lerchenhof beschäftigt 95 Mitarbeiter

Doch auch mit den Strukturen in Deutschland kommt die 47-Jährige gut zurecht – sehr zur Freude von Alfred Schaub, dem Leiter von Haus Lerchenhof. Im Schnitt sind dort 95 Mitarbeiter beschäftigt, viele in Teilzeit. Chipo Roseline Dulani hat als Auszubildende eine Vollzeitstelle. Bis zu 40 Prozent der Mitarbeiter im Haus Lerchenhof seien nicht in Deutschland geboren, stellt Alfred Schaub fest. Sie kommen demnach aus europäischen Ländern, aber auch aus Ruanda, Eritrea und Asien.

Chipo Roseline Dulani war von ihrer Flüchtlingspatin in den Pflegebereich vermittelt worden. Den Berufsalltag lernte die heute 47-Jährige 2018 bei einem mehrwöchigen Praktikum im Haus O’land in Bremen kennen, war dort anschließend fast sieben Monate als Altenpflegehelferin beschäftigt.

„Integrationsprozess erfolgreich anstoßen“

Direkt im Anschluss, am 1. Oktober 2018, begann Chipo Roseline Dulani ihre Ausbildung im Leester Haus Lerchenhof und im IWK Delmenhorst. Sehr zur Freude von Rita Wegg, der Vorsitzenden der Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege im Landkreis Diepholz. Schon vor vier Jahren hat dieser Verein die Arbeitsgruppe Ausbildungsplatz-Initiative Pflege/Hauswirtschaft für Flüchtlinge gegründet. 25 Pflegeeinrichtungen im Landkreis Diepholz konnten seitdem für eine Mitarbeit gewonnen werden. „Wir wollen den Integrationsprozess erfolgreich anstoßen und über die Möglichkeiten informieren, die eine Hospitation, ein Praktikum oder eine Ausbildung in der Pflege und Hauswirtschaft bieten“, beschreibt Rita Wegg das elementare Ziel der Initiative.

Ausbildung an der Krankenpflegeschule

Allein im Jahr 2016 waren 46 Flüchtlinge aus 24 verschiedenen Herkunftsländern in ein Praktikum vermittelt worden – in Bassum, Bruchhausen-Vilsen, Stuhr, Syke und Weyhe. Ein Jahr später waren es 20 Flüchtlinge aus elf verschiedenen Herkunftsländern, und im vergangenen Jahr 17 Flüchtlinge aus zehn Ländern. „2019 wurden Stand April insgesamt sechs Flüchtlinge aus sechs verschiedenen Herkunftsländern mit Praktikumsplätzen versorgt“, so Rita Wegg.

An der Krankenpflegeschule der Kliniken im Landkreis Diepholz haben bisher drei Geflüchtete eine Ausbildung durchlaufen und arbeiten nun in den Kliniken des Landkreises, berichtet Schulleiter Bernd Pache. Er weiß, dass Umschüler in der Regel zwischen 40 und 50 Jahre alt sind: „Das ist die zweite Lebensphase, in der sie noch einmal durchstarten.“

Jetzt besitzt die Krankenpflegeschule im Pflegekompetenzzentrum die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung. Damit steht jenen Geflüchteten die Tür der Krankenpflegeschule offen, denen das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit einen Ausbildungsplatz vermittelt.