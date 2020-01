Bushaltebuchten sollen in Weyhe verschwinden

Weyhe - Von Sigi Schritt. Des einen Freud’, des anderen Leid, heißt es in einem Sprichwort. Das trifft sicherlich auf die Wirkung der Neuerungen zu, die die Gemeinde in den nächsten Monaten für den Straßenverkehr umsetzen will. Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans soll der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) verbessert werden.

Ein gewichtiger Baustein ist laut Gemeindepressesprecher Sebastian Kelm die Abschaffung der Haltebuchten für Busse, die es in der Wesergemeinde zahlreich gibt. Das habe Vorteile für die Linienbusse, so der Rathausmitarbeiter: Busfahrer müssten ihre Fahrzeuge nicht mehr in den Verkehr einfädeln, ergänzt Kelm. Die eigentliche Fahrbahn müssten die Busse bei einem Stopp also nicht verlassen.

Die Haltestellen sollen nach den Plänen der Verwaltung künftig direkt an die (asphaltierten) Straßen heranrücken.

Was bedeutet das zum Beispiel für die Haltebucht an der Hauptstraße in Leeste, die sich direkt am Ärztezentrum befindet? Das Kopfsteinpflaster wird aufgenommen, und die Haltestelle wird versetzt. Die beabsichtigte Folge: Der Geh- und Radweg an dieser Stelle wird breiter. Das bedeutet laut Kelm, dass Radfahrer entspannter an den Wartenden vorbeikommen.

Sollte nach der Umrüstung an der neuen Haltestelle ein Bus stoppen, wird der fließende Autoverkehr aber Einschränkungen hinnehmen. Das sei beabsichtigt, so Kelm. Die Verwaltung geht allerdings nur von einer geringen Wartezeit für die nachfolgenden Autos aus. Es würden pro Haltestelle nicht ganze Reisegruppen, sondern nur ein paar Fahrgäste zusteigen, sagt Kelm auf Nachfrage.

Zahlen zu diesem Projekt, wie viele Haltestellen es genau betrifft und auch mit welchen Kosten zu rechnen sind, hat die Verwaltung nicht genannt.

Für die Nutzer des ÖPNV gibt es noch weitere Vorteile: Die Einstiege sollen künftig allesamt barrierefrei sein, so die Gemeinde.