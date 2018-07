DRK-Kita: Bund gewährt 326.000 Euro als Zuschuss

Sanierung abgeschlossen

+ © Schritt Die Fassade wirkt wie ein Neubau. © Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. An den längst aus der Mode gekommenen Gehwegplatten aus Waschbeton und an dem Linoleumboden in einigen Innenräumen können Besucher erahnen, dass das Gebäude des DRK-Kindergartens am Drohmweg wirklich rund vier Jahrzehnte alt ist.