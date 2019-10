Weyhe wählt: Bürgermeister-Kandidaten stellen sich Mittwoch den Bürgern vor

Am 10. November wird in Weyhe ein neuer Bürgermeister gewählt.

Weyhe wählt am Sonntag, 10. November, einen neuen Bürgermeister. Um die Nachfolge von Andreas Bovenschulte, der mittlerweile in Bremen Regierungschef ist, bewerben sich: Frank Seidel (50, SPD) aus Kirchweyhe, Annika Bruck (43, Grüne) aus Leeste, Torsten Kobelt (54, Die Partei) aus Ahausen sowie Dietrich Struthoff (64) aus Leeste als Einzelbewerber.

Weyhe - In Weyhe wird gewählt und die Bürger sind aufgerufen, sich für einen der vier Bewerbern für das Amt des Bürgermeisters zu entscheiden: Im Rahmen einer Podiumsdiskussion der Mediengruppe Kreiszeitung in der Dance & Event Tanzschule Reiners (Im Bruch) stellen sich die Kandidaten den Fragen von Moderator Hans Willms, Chefredakteur der Mediengruppe Kreiszeitung. In diesem Artikel begleiten wir die Veranstaltung in Form eines Live-Tickers ab 18.30 Uhr.

Willms hat ein dickes Interview-Paket geschnürt, in dem es um Themen wie „Leben und Wohnen“, „Wirtschaft & Verkehr“, „Umwelt“ sowie „Rathaus & Verwaltung“ geht. Anschließend haben die Bürger die Chance, den Bewerbern Fragen zu stellen.

Annika Bruck (Grüne) ist im Rennen um den Chefposten der Weyher Verwaltung (mehr als 600 Beamte und Angestellte) nicht nur die Jüngste, sondern auch die einzige Frau. Sie hatte bereits im Frühjahr ihren Hut in den Ring geworfen, als andere lieber noch zögerten.

Der Älteste der Runde ist Dietrich Struthoff. Er kandidiert als Einzelbewerber, weil er findet, dass „das Rathaus keiner Partei gehören sollte“. Er ergänzt: „Der Bürgermeister muss Bürgermeister für alle sein, unabhängig von der politischen Couleur.“

Im kleinsten Weyher Ortsteil Ahausen wohnt Torsten Kobelt (Die Partei). „’N beten Grütz ünner de Mütz is veel Nütz. Aver ‘n grot Hart ünner de West dat is best“, lautet sein Motto, das er auf Platt äußert. Kobelt will für Weyhe „weniger Großprojekte“.

Aus Kirchweyhe kommt Frank Seidel. Er möchte, dass es in Weyhe „lebenswert bleibt“ und will „eine Vielzahl von Maßnahmen“ weiterentwickeln. Der SPD-Politiker nennt Beispiele wie die Ortskernsanierung Leeste, Umgestaltung des Henry-Wetjen-Platzes, Rückholung der Netze in die kommunale Hand, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Umstellung der Straßenbeleuchtung – alles Dinge, die „ich maßgeblich mitgestaltet oder beantragt habe“.