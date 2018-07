Bürgerbusse in der Erfolgsspur

Wie in Weyhe legen die Fahrgastzahlen überall zu / Elektro-Antrieb am Horizont

+ Die Bürgerbusse in Weyhe haben sich etabliert. - Foto: Schritt

Weyhe - Von Ulf Buschmann. Bürgerbusse: Sie sollen Lücken im öffentlichen Nahverkehr schließen. Was anfangs teilweise skeptisch betrachtet wurde, hat sich inzwischen zu einem echten Renner entwickelt. Der Beleg dafür sind die Fahrgastzahlen. Sie legen überall zu, so etwa in Weyhe. Doch Bürgerbusse sind noch mehr: Sie sind ein Stück der lokalen Identität geworden.