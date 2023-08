Bürgerbus Weyhe sieht vorerst keine Chance für E-Busse

+ © Rainer Jysch Regine von Larcher, Vorsitzende des Weyher Bürgerbus-Vereins, steigt in den Bürgerbus ein. Am Steuer: Jobst Schewe, einer der 45 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer, die den Betrieb der beiden Linien am Laufen halten. © Rainer Jysch

Sie sind zu schwer und ihre Reichweite ist zu gering. E-Busse sind für den Weyher Bürgerbusverein derzeit keine Alternative.

Weyhe – Zwei Routen und zwei rot-weiße Bürgerbusse erschließen montags bis freitags große Teile der Gemeinde Weyhe. „16 000 Fahrgäste haben im vergangenen Jahr die beiden Linien 116 und 117 als Transportmittel genutzt“, hatte die erste Vorsitzende des Bürgerbusvereins, Regine von Larcher, auf der letzten Jahreshauptversammlung mitgeteilt.

Bürgerbus nähert sich wieder der Passagierzahl der Vor-Corona-Zeit

Seit dem Jahr 2000 gibt es die Bürgerbusse in Weyhe und sie erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit. „Jetzt nähern wir uns wieder den Fahrgastzahlen, die wir mit 300 bis 500 Passagieren pro Woche vor Corona hatten“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auf den beiden Routen fahren die achtsitzigen Busse allein in einer Schicht von vier Stunden insgesamt rund 210 Kilometer und verbinden so auch die äußeren Ortsteile miteinander und dem Zentrum der Gemeinde, den Marktplatz in Kirchweyhe. Ein Fahrerpool von 45 Ehrenamtlichen steht dem Verein zur Verfügung. Alle haben neben dem normalen Auto-Führerschein eine Zusatzausbildung für den Personenbeförderungsschein durchlaufen.

Der Bus der Linie 117 wurde erst vor rund einem Jahr angeschafft. Der zweite Bus ist seit Januar 2020 im Betrieb und muss Ende 2024 / Anfang 2025 ersetzt werden. „Die Kilometerleistung und das Alter der Fahrzeuge sind maßgeblich für einen Austausch“, erklärt Regine von Larcher. „Nach fünf Jahren und 250 000 Kilometern ist Schluss oder spätestens nach sieben Jahren unabhängig von der Kilometerleistung.“

Der Vorgänger des jetzigen 117-Busses wurde mit mehr als 300 000 Kilometern verkauft. „Es gibt einen guten Markt für gebrauchte Bürgerbusse“, weiß die Vorsitzende.

Als Ersatzbus kommt derzeit nur ein Diesel in Betracht

Wenn der 116-Bus ausgetauscht werden muss, kommt dann ein Elektro-Bus zum Einsatz? „Nein“, sagt Regine von Larcher klipp und klar und erklärt warum: „Eigentlich möchten wir im Interesse eines emissionsfreien Personenverkehrs gerne einen E-Bus einsetzen, aber es gibt viele Hinderungsgründe.“

Der einzige Hersteller von E-Bürgerbussen, die Firma K-Bus (Kutsenits) aus Österreich, hat zwei Bürgerbus-Modelle im Angebot. „Bei dem Nissan ist die Akku-Leistung viel zu gering. Außerdem sind die über einer Achse befindliche Sitze so hoch, dass sie von älteren Passagieren nicht oder nur mit großer Mühe erreicht werden können.“

„Die beiden Busse, die wir jetzt nutzen, sind VW-Modelle auf Basis eines T6. VW stellt diese Busse aber nicht mehr her“, berichtet von Larcher.

Das nächste Modell wird wohl von Tribus sein, da die VW-Modelle nicht mehr hergestellt werden

Das zweite Modell von K-Bus, ein Toyota, habe mit 50 kWh ebenfalls einen Akku mit zu geringer Leistung. „Wir wissen von anderen Bürgerbusbetrieben, dass die laut Hersteller angegebene Kapazität nicht erreicht wird.“ Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass der Bus maximal 120 Kilometer läuft, wenn keine Verbraucher wie Licht, Scheibenwischer, Heizung zugeschaltet werden. „Wir brauchen eine 75-kWh-Batterie. Aber dann wird der Bus zu schwer. Wir kommen dann über 3,5 Tonnen. Alle unsere Fahrer dürften den Bus fahren, aber sie dürften keine Personen mehr mitnehmen“, beschreibt von Larcher die paradoxe Situation.

Dazu komme, dass in dem Toyota-Bus die Sitze über den Radkästen so hoch sind, dass den Passagieren die Beine baumeln würden. Zusätzlich habe der Bus in Kurven ein Problem mit dem Schwerpunkt, weil die Akkus auf dem Dach des Fahrzeugs montiert sind.

„Für den ab Ende 2024 anstehenden Austausch des 116er-Busses bleibt uns im Moment nur eine Diesel-Variante, wobei wir wohl auf den holländischen Hersteller Tribus ausweichen werden. Eine Alternative gibt es aktuell nicht“, so von Larcher. „Wir gehen davon aus, dass sich auf dem Batterie-Sektor noch einiges verändern wird. Vielleicht wird sich auch das Thema Wasserstoff noch entwickeln. Die Firma Tribus hat bestätigt, dass sie am Wasserstoff dran sind.“