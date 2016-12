Bürgerbahn-Idee von „höchster Bedeutung“

Museumsbahn-Vorstand sieht aber Personalfrage als große Herausforderung

+ Das ist zwar keine Bürgerbahn, aber ein moderner Triebwagen, der mit Diesel betrieben wird und auch auf der BTE-Strecke fahren könnte. Das Bild ist an der eingleisigen Neubau-Strecke entstanden, die von Laupheim-West nach Laupheim-Stadt führt. - Foto: Schritt

Leeste - Die Museumseisenbahn „Pingelheini“ begrüßt die große Einigkeit fast aller Beteiligten bei der Idee einer Bürgerbahn auf der Strecke der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE). Der Verein werde sich „sehr gerne und mit aller Kraft an dem Projekt beteiligen“, sagt der Vorsitzende Gordon Doyen.

Schon vor knapp 20 Jahren hätten sich die Museumsbahner für den Erhalt der Strecke engagiert, als damals eine sogenannte Heuschreckenfirma die Schienen wegreißen und zu Bauland machen wollte: „Wir hatten damals aufgezeigt, wie viel Potenzial in dieser Verkehrsachse liegt.

„Die Rettung der Strecke gelang nur, weil es schon damals große Einigkeit bei den Kommunen, der Politik und der Bremer Straßenbahn AG gab“, erinnert sich Doyen. Es sei großartig, dass dieser Geist immer noch bestehe und wieder viele gemeinsam an einem Strang ziehen wollen.

Für den Verein habe das Thema „höchste Bedeutung“: „Wenn wir da unterstützen und uns beteiligen können, in welcher Form auch immer, gibt das auch unserer Museumsbahn eine große Perspektive.“

Eine Herausforderung sieht der Pingelheini-Vorstand aber in der Personalfrage. Doyen hat selbst vor drei Jahren seinen Bürojob bei einem Telekommunikationsunternehmen an den Nagel gehängt, sein Hobby zum Beruf gemacht und sich zum Lokführer ausbilden lassen – in der Zeit ließ er seine Arbeit bei der Museumsbahn ruhen. Heute steuert er schnelle Regionalzüge in der Metropolregion Hamburg.

„Lokführer werden überall händeringend gesucht und sind knapp, der Beruf hat alleine schon wegen der Wechselschichten rund um die Uhr und der Arbeit an allen Tagen der Woche ein schlechtes Image.“ Es wird also keine leichte Aufgabe sein, ehrenamtliche Lokführer zu finden. Die Ausbildung dauere ein knappes Jahr, es gäbe mehrere Prüfungen und der Stoff sei umfangreich, skizziert der „Pingelheini“-Vorsitzende. Auch müsse die gesundheitliche und psychologische Eignung gegeben sein und regelmäßig nachgewiesen werden. „Aber wenn man sich dessen bewusst ist und das Thema Ausbildung und Personalfindung hoch ansetzt, kann die Bürgerbahn Wirklichkeit werden.“

Sollte es tatsächlich zum Kauf eines Triebwagens der Baureihe 628 kommen – der Vorschlag kam von einem Vertreter der zuständigen Bahn-Aufsichtsbehörde in Hannover (wir berichteten) – hätte die Leester Kleinbahn außerhalb der Pendelzeit ein Fahrzeug zur Verfügung, das für Strecken der Deutschen Bahn tauglich ist, sagt das ehemalige Vorstandsmitglied Bernhard Schmidt. „Somit könnte es für unsere Sonderfahrten an Wochenenden zu fernen Zielen genutzt werden. Dadurch hätte die BTE weitere Einnahmen durch Vermietung.“ - sie