Weyhes Bürger erkunden Ortsteil der Zukunft

Tag der Städtebauförderung in Leeste

+ © Schritt Optischer Höhepunkt der Veranstaltung sind die bunten Wasserfontänen nach Einbruch der Dunkelheit. © Schritt

Leeste - Von Heiner Büntemeyer. So ähnlich wie am Samstag in Leeste werden sich die Organisatoren einen Tag der Städtebauförderung im Idealfall vorgestellt haben: Informationen aus erster Hand, Möglichkeiten zum Dialog mit Politikern und Planern sowie – und das vor allem – zahlreiche interessierte Bürger.