Eine Raupe für die Hofeinfahrt

Von: Sigi Schritt

Der Rentner William Cullum (60) © Sigi Schritt

Weyhe - Der Buchsbaumzünsler hatte einen Buchsbaum an dieser Einfahrt in Kirchweyhe zerstört. Der Rentner William Cullum (60) hatte schließlich die Idee, wie man den Strauch noch nutzen könnte. Er pflanzte Efeuranken in den Strauch, die sich ausbreiteten. Der 60-Jährige schnitt die Pflanzen so, dass sie wie eine Raupe aussehen. Außerdem hat der Weyher der Pflanze ein Gesicht verpasst. Es reflektiert abends das Scheinwerferlicht der Autos. „Das kommt gut an“, sagt der ehemalige Schlosser.