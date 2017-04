Brummifahrer im Visier: Ärger über Müllflut

Geparkt, Müll entsorgt und weitergefahren. An vielen Lkw-Parkplätzen zeigt sich in Dreye ein ähnliches Bild. - Foto: Schritt

Dreye - Von Sigi Schritt. Scherben mit scharfen Spitzen, leere Flaschen hochprozentiger Getränke, zahlreiche Verpackungsfolien und volle Müllbeutel. Wer im Dreyer Gewerbegebiet Dreye West-III unterwegs ist, sieht nicht nur Firmen, deren ausgeklügelte Warenlogistik wächst, sondern auch immer öfter die Schattenseiten.

Müll an den Wegen – insbesondere an den gepflasterten Streifen, auf denen Fahrer ihre Zugmaschinen und Trailer kostenfrei und sogar längerfristig abstellen dürfen.

Als „umweltgefährlich“ eingestufte Stoffe am Wegesrand

Neben diesen Parkstreifen, auf angrenzenden Feldern oder noch unbebauten Grundstücken, befand sich gestern jede Menge an Unrat, den Umweltfrevler hinterlassen hatten – das ergab eine Recherche unserer Zeitung vor Ort. In einer Furche lagen beispielsweise eine Dose eines Jacht-Primers, daneben eine weitere Dose unbekannten Inhalts. Aber an diesem Metallbehälter prangte das Piktogramm mit der Bezeichnung „GHS09“, das für „umweltgefährlich“ steht. So etwas gehört entsorgt, in Weyhe kann der Behälter bei der AWG in Melchiorshausen oder kostenlos bei der Problemabfallsammelstelle auf dem Bauhofgelände in der Nähe des Kirchweyher Bahnhofs abgegeben werden.

Zurück nach Dreye. In der Furche befindet sich auch eine Plastikflasche, in der einmal Motoröl abgefüllt war. Wenn der Landwirt sein Feld bestellt – wird sein Pflug diesen Müll ins Erdreich befördern. Doch auch in Büschen immer wieder ein ähnliches Bild: Fast-Food-Reste, hier mal ein Arbeitshandschuh, dort ein alter Reifen, verwendete Feuchttücher und Beutel mit Hinterlassenschaften.

Fast-Food-Ketten können an Entsorgung nicht beteiligt werden

Diese Zustände sind der Verwaltung ein Dorn im Auge. Sie will es sich nicht bieten lassen, kommentierte der zuständige Fachbereichsleiter Matthias Lindhorst die Situation. „Wir akzeptieren diese negative Entwicklung nicht.“ Sie sei die Kehrseite eines Gewerbegebietes, das sich innerhalb eines Jahrzehnts stetig vergrößert hat. Im Areal fließt laut Lindhorst viel Anlieferverkehr. Ruhezeiten verbringen Fahrer in den Parktaschen – sie seien mit dem Umgang von Müll nicht sensibel genug.

Auch Lindhorst hat einen Fahrer angesprochen, ein Deutscher. Der habe gewusst, dass die Ex-und-hopp-Mentalität nicht in Ordnung sei. „Er fühlte sich ertappt.“ Es sei eine Unsitte, dass Verkehrsteilnehmer das Fenster aufmachen, um ihren Müll kurzerhand aus dem Fahrzeug zu werfen. Eine Rechtsgrundlage, um die die Fast-Food-Ketten Subway, Burger King oder Mc Donalds an der Entsorgung dieser Verpackungen zu beteiligen, gebe es nicht.

Müllbeseitigung frisst viel Zeit der Bauhof-Mitarbeiter

Das Ausmaß der Problematik hat laut Lindhorst derart zugenommen, dass es nicht mehr reicht, dass Bauhof-Mitarbeiter ab und zu Abfälle aus dem Gewerbegebiet beseitigen.

Die Gemeinde scheue sich auch nicht, Umweltdelikte bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Der Jurist sieht insbesondere auch die Unternehmer in der Pflicht, mitzuhelfen, damit „ihr Gewerbegebiet ein gepflegtes Erscheinungsbild“ hat. Die Verwaltung will mit einer fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe weitere Möglichkeiten prüfen, um das Müllproblem zu lösen.