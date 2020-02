Brücke am Mühlenkamp-Park durch Hochwasser abgesackt

Das aktuelle Hochwasser im Bereich des Hombachs hat am Dienstag die Anrampungen der kleinen Brücke am Mühlenkamp-Teich in der Nähe des Spielplatzes so stark unterspült, dass sich die Brücke abgesenkt hat. Das berichtet Steffen Nadrowski, Fachbereichsleiter für Gemeindeentwicklung und Umwelt, in einer Mitteilung. „Seitdem ist die Überwegung nicht mehr benutzbar. Ursache ist der außergewöhnlich lange und ergiebige Regen der letzten zwei Wochen, der die Randbereiche des Durchlasses bereits stark aufgeweicht hatte“, so Nadrowski. Es wurden Absperrschranken aufgestellt und der Zufluss vom Hombach provisorisch abgedichtet. „Der Rahmendurchlass aus Beton wurde bereits in den 1970er-Jahren errichtet, lediglich das Geländer und die Oberfläche wurde im Zuge der Sanierung des Mühlenkamp-Geländes erneuert“, berichtet der Fachbereichsleiter. Das neue Holzgeländer sei erhalten und könne weiterverwendet werden. Der Durchlass selbst könne nicht saniert werden. Ein Rückbau soll erfolgen, sobald die Witterung es zulasse. „Solange wird die Baustelle abgesperrt bleiben. Über einen Ersatz der Brücke soll kurzfristig beraten werden.“ Foto: jantje ehlers