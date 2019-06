Britische Hitgaranten der 1970er-Jahre zu Gast in Weyhe

Weyhe – Die diesjährige Sommertour des NDR startet wie berichtet in Weyhe. Direkt auf dem Marktplatz steht am Samstag, 27. Juli, die große Sommertourbühne. Der Sender hat jetzt die Bands bekannt gegeben: Mit dabei ist demnach Hot Chocolate mit all ihren Hits.

Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts moderieren das Bühnenprogramm. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt zur Open-Air-Veranstaltung ist kostenfrei.

„You Sexy Thing“, „Every 1‘s A Winner“, „So You Win Again“, „Put Your Love In Me“, „No Doubt About It“ – heißen die zahlreichen Hits der britischen Band aus den 1970er-Jahren.

Hot Chocolate landete damals fast jedes Jahr einen großen Chart-Hit in Großbritannien und prägte den Sound einer ganzen Musikgeneration. Mit ihrer Mischung aus Funk, Pop und Soul gaben sie dem Begriff „Disco“ eine ganz neue Bedeutung, schreibt der NDR in einer Mitteilung.

In Weyhe stehen bei der Sommertour die Originalmitglieder Harvey Hinsley, Patrick Olive und Tony Connor auf der Bühne.

Als weitere Live-Band kommen The Smashing Piccadillys. Mit Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug zelebrieren sie Rock ’n’ Roll und Hillbilly-Sounds mit norddeutscher Attitüde. Dabei wird auch unsterblichen Größen wie Chuck Berry, Elvis Presley und Buddy Holly gehuldigt. Party mit aktuellen Hits und Klassikern der Musikgeschichte gibt es außerdem mit DJ Hendrik Treuse.

Bevor Hot Chocolate die Bühne betritt, müssen jedoch zunächst die Menschen in Weyhe ran: Live im Radio gibt NDR 1 Niedersachsen am Montag vor der Veranstaltung die Stadtwette für Weyhe bekannt. Ob die Lösung dieser Aufgabe gelingt, zeigt sich dann am Sommertour-Abend ab 19.30 Uhr, live auf NDR 1 Niedersachsen und im NDR Fernsehen in Hallo Niedersachsen.

Die Gastronomie auf dem Veranstaltungsgelände öffnet bereits ab 17 Uhr. Die Gemeinde rechnet mit rund 10 000 Besuchern.