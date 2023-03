Mode, Wohnaccessoires und Café

„brinki Collection“ in Leeste: Tim und Christine (3. v. l.) Brinkmeier mit den Mitarbeiterinnen Ute Jamin und Nadia Blome. © Sigi Schritt

Weyhe – Eine Party zum 50. Geburtstag in einem Modegeschäft feiern, um nach Herzenslust shoppen zu können? Modefeste, bei denen die Kundinnen unter sich sind, sind bei der Bremer Firma „brinki Collection“ seit Jahren etabliert und angesagt. Jetzt hat das Unternehmen aus der Hansestadt eine Filiale in Weyhe eröffnet. Sie befindet sich in Leeste in der Ladenzeile an der Alten Poststraße 2.

Das Unternehmen präsentiert Damenmode in den Größen 36 bis 46. Wer also aktuelle Mode auch in lässigen Größen sucht, werde in Leeste fündig, ist sich Inhaber Tim Brinkmeier sicher.

Was die Kundinnen besonders schätzen? Für eine Gruppe ab neun Personen bietet das Unternehmen einen exklusiven Shoppingtermin an. „Auf Wunsch abends oder am Wochenende, ganz wie es passt“, erklärt Brinkmeier. Bei einem Glas Prosecco und Fingerfood könnten die Teilnehmer „in netter Atmosphäre“ stöbern. Eine Kaufverpflichtung gebe es nicht. Seinen Showroom hat er in Bremen in einer alten Brotfabrik (Habenhauser Landstraße 63).

Der Unternehmer ist auf Expansionskurs und hat jenseits der Bremer Landesgrenze sein viertes Geschäft eröffnet. Insgesamt hat Tim Brinkmeier an allen Standorten 16 Arbeitsplätze geschaffen: In Weyhe treffen Kunden neben seiner Frau Christine auf die Mitarbeiterinnen Nadia Blohme, Ute Jamin, Monika Rudnik und Jennifer Mühlenbeck. Neben Mode können Kundinnen und Kunden in Weyhe Mode- und Wohnaccessoires erwerben. Das Besondere: „brinki Collection“ ist jetzt offizieller Händler für Möbel und Einrichtungsgegenstände von „Rivièra Maison“. Dabei handelt es sich um Kollektionen einer Marke, die Wärme ausstrahlt und gleichzeitig einen Hauch von Eleganz transportiert, schreibt „Rivièra Maison“ auf seiner Homepage.

Es ist in Weyhe übrigens ebenso möglich, sich ganz in Ruhe zum Beispiel die Möbel anzusehen und mit Freunden in Wohlfühl-Atmosphäre zu schnacken. „brinki Collection“ richtet an der Ecke Leester Straße/Alte Poststraße in seinem 160 Quadratmeter großen Verkaufsraum ein kleines Café ein, in dem Kaffee- und Kuchenspezialitäten angeboten werden.

