Urlaub in Griechenland: Das sagen Reisebüros

Von: Sigi Schritt

Hilft bei Umbuchungen: Jana Zimmermann vom TUI Reisecenter am Markt in Weyhe. © Sigi Schritt

Brennende Wälder auf Rhodos: Reisebüros in Deutschland zwischen Evakuierung und Fernweh

Landkreis Diepholz – Hitze und Flammen nicht nur auf der griechischen Ferieninsel Rhodos, sondern auch an anderen Orten im Mittelmeerraum. Haben die örtlichen Reisebüros Kunden auf der Ferieninsel? Stehen sie in Kontakt mit den Urlaubern?

„Ich hatte Kunden, die sahen, wie Feuer und schwarze Partikel herunterkamen. Sie mussten einen Tag im Hotel bleiben. Wer wollte, konnte gehen.“ Das schildert Martina Abeling. Sie ist Inhaberin des gleichnamigen Reisebüros in Diepholz. Für das Hotel der Diepholzer Gäste waren die Flammen offenbar nicht bedrohlich.

„Man kann nicht sagen, dass alles auf dem Kopf steht. In den anderen Hotels hat man aus der Ferne nur die Rauchwolken gesehen. Diese Gäste haben sonst nichts mitbekommen“, ergänzt die Reisebüro-Inhaberin. Dass ein Teil des Personals ausfällt, weil es entweder hilft oder nach Hause fährt, damit müsse man aber rechnen. Vielleicht werde auch eines der vier Restaurants auf dem Gelände geschlossen. Brände habe es schon immer gegeben, damit könnten die Veranstalter umgehen, so Martina Abeling weiter.

Die TUI habe in Hannover ein Krisenmanagement eingerichtet, sagt Rita Schmittat, Inhaberin des TUI-Reisecenters am Markt in Weyhe. Das habe sich auf Rhodos einen Überblick verschafft und dann reagiert. Die Kunden wurden rechtzeitig informiert, mussten ihre Koffer packen und wurden evakuiert. Sie konnten wählen, ob sie ihren Urlaub in einem sicheren Teil der Insel fortsetzen oder die Heimreise antreten wollten. Szenen im Fernsehen, in denen Urlauber ohne Gepäck am Strand stehen – für Schmittat ist das unverständlich. „Die müssen das Feuer doch bemerkt haben.“ Auch von ihren Gästen hat Schmittat positive Rückmeldungen erhalten.

Eine Bitte äußert die Unternehmerin: Veranstalter wünschten sich einen Notfallkontakt. Das wäre dann eine Handynummer. „Damit der Veranstalter die Urlauber schnell erreichen kann, sollten die Handys im Urlaub wirklich eingeschaltet sein. Sonst müssten die Urlauber umständlich ausfindig gemacht werden.“

Hilft bei Umbuchungen: Yvonne Herrmann vom Reisebüro Gerlach in Weyhe. © Sigi Schritt

Angesichts der Bilder brennender Wälder, stellen sich diejenigen, die für die nächsten Tage einen Urlaub in Griechenland gebucht haben, die Frage, ob sie die Ferien überhaupt antreten können? Wie geht es den Rhodos-Urlaubern, die ihre Trips in den Reisebüros der Region gebucht hatten?

„Die Menschen wollen auf Urlaub nicht verzichten und reisen gerne in die Sonne.“ Dieser Trend sei ungebrochen, sagt Rita Schmittat. Im Gegensatz zu Individualreisenden seien Pauschalreisenden mit einem Rundum-Sorglos-Paket gut abgesichert. Reisen nach Rhodos würden sie derzeit nicht anbieten. „Das wollen die Weyher Kunden auch nicht.“

Veranstalter wünschen Notfallkontakt

Den Gästen, die Rhodos als Reiseziel hatten, hätten sie und ihre Mitarbeiterinnen alternative Reiseziele vorgeschlagen. „Das waren dann immer welche in Spanien oder in der Türkei.“ Mit vielen Kunden habe sie Kontakt, auch mit einer Familie, die statt auf Rhodos jetzt in der Türkei in einem Club ihre Freizeit verbringe. Das sei quasi gegenüber von Rhodos. Dass man das Gefühl habe, dass ein Föhn auf höchster Stufe einen sehr warmen Wind über den ganzen Körper bläst, werde zwar „als unangenehm empfunden, aber diese Weyher bekämpfen das mit kalten Getränken“. Das Sportangebot mit Bogenschießen und Beachvolleyball würden die Kinder trotzdem genießen. Da stören auch Windtemperaturen von 42 Grad nicht. „Der Urlaub muss nicht ausfallen“, sagt die Reisebüroinhaberin.

Ähnliches berichtet Tanja Gerlach vom gleichnamigen Reisebüro in Weyhe. Auch sie hätte nach ursprünglicher Planung Urlauber für das kommende Wochenende nach Rhodos schicken wollen. Diese hätten kostenlos umbuchen können, zumal die gewünschten Hotels geschlossen waren.

Kurzfristige Umbuchungen seien zwar mit viel Arbeit verbunden, so Gerlach, aber Reisebüros und Veranstalter täten viel, um den Urlaub sicher zu machen. Wenn Pauschalreisen derzeit nicht angeboten werden, müssen Urlauber dann ganz auf Rhodos verzichten? Nein, sagt Martina Abeling vom gleichnamigen Reisebüro in Diepholz. Individualreisende hätten die Möglichkeit, separate Ziele auf Rhodos zu buchen. Der Norden sei von den Bränden nicht betroffen.

Man muss abwägen, ob man den Trip machen will, auch wenn der Urlaub erst in einigen Wochen geplant sei. Der Service im Hotel mag einwandfrei sein, aber was ist, wenn die Umgebung komplett schwarz ist? Für Martina Abeling ist es ganz klar: Die Profis in den Reisebüros helfen bei den Entscheidungen.

Im Ort Gennadi ist das Feuer in den vergangenen Tagen bis an die Häuser vorgedrungen. Im Südosten der Ferieninsel Rhodos kämpfen die Menschen weiter gegen die Flammen. © Christoph Reichwein/DPA